VA SOLO

Tal vez el comité estatal del PAN ha de traer muy buenos números o posiciones en los sondeos de opinión los cuales, ya hemos visto, no son confiables, porque Román Cifuentes Negrete ha dicho que su partido no hará alianzas con otros partidos ni en León ni en Irapuato en los que la percepción ciudadana es totalmente distinta; incluso ciertas encuestas indican que una aspirante blanquiazul está en segundo lugar.

SACRIFICIO

A como están las cosas, se ve casi imposible que Acción Nacional pudiera llevarse carro completo y menos cuando, por cuestiones de género, ha sacrificado a aspirantes varones bien posicionados. No todo está dicho y es posible que haya una rectificación antes de que llegue el desastre. No están los tiempos para experimentos políticos.

TARDE

Si los tabasqueños, los macuspanenses, han sido abandonados por su paisano el presidente de México con eso de las inundaciones, ¿qué podemos esperar los guanajuatenses? A más de tres días del cobarde asesinato contra un reportero salmantino, apenas ayer en la mañanera López Obrador hizo referencia al hecho y, cosa inédita, reconoce que no se ha avanzado en el combate a la criminalidad. Eso no es ningún consuelo. Respuestas y soluciones es lo que se requiere pero el “tribunal de su conciencia” no se las ha dictado.

OMISIONES

Aquí en Guanajuato, el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres recibió a los colegas periodistas (y familiares de Israel) quienes están indignados por el asesinato pero también preocupados por su seguridad. El funcionario admite que el gobierno del estado ¡ha dejado de lado algunas funciones que han contribuido a la crisis de seguridad por la que atraviesa Guanajuato!, es decir, atribuye la ola de violencia a las omisiones de la administración estatal.

¿RELEVOS?

Como cabeza del gabinete de seguridad, indudablemente que Ayala Torres tiene responsabilidad pero también algunos integrantes de esta área y a quienes siguen sin exigirles cuentas, como es el caso de Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado. Recientemente el gobernador dijo que tanto Álvar como el Fiscal del Estado no serán removidos pero reconocer que hay omisiones que contribuyeron a la crisis de violencia en la entidad, pudiera ser un anuncio de futuros relevos.

CINISMO

A través de sus redes sociales, el senador de Morena Ricardo Monreal dice que a propuesta suya ha instalado en el Senado de la República un centro de acopio para “atender a las miles de personas afectadas por las lluvias” en Tabasco y Chiapas. El zacatecano y líder de la Cámara Alta también expresa su “solidaridad”. Pero resulta que Monreal fue uno de los principales artífices de la desaparición del Fondo de Desastres Naturales junto con su mayoría morenista, a iniciativa del inquilino de Palacio Nacional. Tabasco se ahoga lo mismo que Chiapas y a este señor sólo se le ocurren medidas superficiales seguramente para que digan “¡qué humano es!”, sin que haya acciones de fondo para evitar que vuelva a haber inundaciones. Monreal es patético al querer dar limosnas a los damnificados. Sus dádivas groseras no le van a funcionar.