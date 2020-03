REFLEJOS DE SOL 6

SARAMPIÓN

En materia de salud vamos de mal en peor. El sistema federal de salud está agónico, ya no en terapia intensiva. Desde el año 1995 (después de Cristo), México había quedado libre de casos endémicos. Actualmente se han registrado varias personas infectadas de la enfermedad, altamente contagiosa, tres en la Ciudad de México y uno en Baja California.

PRETEXTOS

El argumento oficial es que “son casos importados”, es decir, que los trajeron al país de otras partes del mundo. Poco les faltó decir que es por culpa del neoliberalismo, de los conservadores y de Felipe Calderón. En lo que va del régimen de la cuarta “transformación”, ha habido pocas campañas de vacunación a nivel nacional. Además, persiste una grave crisis de escasez de medicamentos incluyendo los del cuadro básico.

FANATISMO

En descargo a la “Cuatro Te”, habrá qué decir que por creencias religiosas o ideológicas muchas personas no permiten ser vacunadas. El fanatismo es uno de los obstáculos principales para la salud de los mexicanos y también la ignorancia; hay pueblos que siguen creyendo en remedios caseros milagrosos para combatir cualquier enfermedad y que las vacunas envenenan al individuo. Otros no se inmunizan por simple miedo a las agujas.

ESCASEZ

Pero en México, el brote de sarampión no obedece sino a una mala planeación para la salud pública por parte del gobierno federal y a la escasez de biológicos. En Guanajuato la Secretaría de Salud ha informado que cuenta con 135 mil 740 dosis anti sarampión, no hay desabasto, existe una cobertura por encima de la media nacional, se refuerzan o complementan los esquemas de vacunación y a la fecha no hay ningún caso de sarampión.

INDISPENSABLES

¿Y saben por qué están cubiertos los esquemas? No sólo se trata de tener suficiente medicamento. También cuenta el hecho de que las madres de familia, las mujeres, están al pendiente de que sus hijos sean inyectados. Precisamente mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La mujer ha tenido un papel fundamental en las cuestiones de la salud pública. Y el día de mañana será una fecha especial que, sin embargo, de antemano está empañada por los casos de violencia, de feminicidios, de ultrajes contra el género femenino.

DON MARRO

No tardan en dejar en libertad al papá de “El Marro”. Lo detuvieron por traer un carro al parecer robado. Menos mal que la nota no opacó el informe del “gober”. Vivillos que son.