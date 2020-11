MAÑANERA

En redes sociales algunos usuarios han sugerido la posibilidad de que, en las ruedas de prensa mañaneras de López Obrador, también se le aplique lo mismo que le hicieron a su “amigou” Trump las grandes cadenas estadounidenses: cortar la transmisión cada que diga mentiras. A ese paso, no habría mañaneras. Pero por salud mental deberían ya prohibirlas porque sólo son una farsa, un circo, un montaje de la cuarta “transformación”. Allá en Estados Unidos, los medios de comunicación no se andan por las ramas.

SEMÁFORO

Se veía venir. El estado de Guanajuato deja el amarillo y regresa al semáforo naranja como resultado del aumento de contagios y decesos por coronavirus. Los guanajuatenses no estamos preparados para otro confinamiento, la situación económica tampoco está como para que cierren empresas, actividades comerciales, etc. Esto pudiera colocarnos al borde del colapso. Desde que se aplicó la contingencia, la gente no ha podido recuperarse y cuando apenas empieza a hacerlo, retrocedemos nuevamente.

TERCOS

Todo ello, porque precisamente la gente no quiere entender. Se ha hecho un llamado a los presidentes municipales, empresarios, a que se comprometan a cumplir con los protocolos sanitarios, lo mismo que a la sociedad en general pero desafortunadamente no se ha hecho como debiera. Es importante mantener la sana distancia para mantener abierta la actividad económica. Estamos a un paso del cierre total. Por lo pronto, entramos al semáforo naranja a partir de la próxima semana.

EXPOAGRO

Por lo pronto, la Expo Agroalimentaria de Irapuato, que comienza el próximo martes, no se suspende. Sigue adelante porque se considera que es indispensable. Sin embargo, no se entiende por qué desarrollar el evento si nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria y retrocedemos al semáforo naranja. No hay congruencia. Las peregrinaciones en cambio, eventos masivos, celebraciones en ranchos, están canceladas.

MUJERES

Todos los partidos políticos tienen mujeres valiosas entre sus filas. La decisión la decisión de la comisión permanente del PAN estatal de postular una candidata mujer para Irapuato (entre otros municipios desde luego), no viene sino a reconocer la labor de las mujeres panistas y aunque no se ha determinado quién sería la elegida de los dioses, deja abierta la posibilidad de que varias aspirantes participen en la contienda interna en búsqueda de la candidatura.

TRIUNFO

En otros tiempos, Acción Nacional propugnó siempre por la democracia, por la no imposición, por el no dedazo. Esa fue su lucha principal contra el entonces régimen vertical del Partido Revolucionario Institucional. Y esperemos que la esté cumpliendo, porque si no, entonces irá perdiendo la confianza, la credibilidad, de los electores que durante 30 años han dado su voto a los candidatos azules. No obstante, el hecho de postular mujeres para las alcaldías de Irapuato, León, y en otros 20 municipios, no es sinónimo de triunfo electoral automático.