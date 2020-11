CANDIDATAS

El ambiente preelectoral en Guanajuato está en franca ebullición. Los partidos políticos empiezan a barajar sus cartas y a descartar aspirantes, incluso a aquellos que iban muy adelantados. En el PAN, por ejemplo, la Comisión Permanente ha decidido que vayan mujeres en el corredor industrial como candidatas a las Presidencias Municipales en estos municipios: León, Irapuato y dicen que también Salamanca. En Fresópolis estamos a punto de ver una contienda entre mujeres del PAN, del PRI y de Morena.

FOCOS

Los partidos empiezan de cero pero en el blanquiazul no deja de haber preocupación por los números que los sondeos están arrojando y que encienden focos de alarma. Por ello, los panistas -más bien el gran elector- deberán ser especialmente cuidadosos en la postulación de sus candidatos, porque las cosas no están tan fáciles como hace 30 años en que todo se les daba en bandeja de plata.

GÉNERO

Se está imponiendo la paridad de género, además así lo establece la legislación electoral. Por lo pronto, para los municipios de Guanajuato, San Miguel de Allende, Silao, Celaya, Yuriria, Cortazar, San Francisco del Rincón van hombres. Hasta ahora, sin embargo, hay hermetismo en el CDE del PAN en el que su área de comunicación social es punto menos que letra muerta. En la capital del estado se menciona que va un funcionario del Congreso local a quien no conocen ni en su oficina. Lo dicho. Quieren rendirse sin defender la plaza. No quieren a los capitalinos.

REVANCHA

Mientras, la expriista y ahora morenista Irma Leticia González va por la revancha, por la segunda oportunidad de contender por la Presidencia Municipal de Irapuato; ella no hizo mal papel en las elecciones pasadas, quedó en segundo lugar y lograron entrar tres regidores al Ayuntamiento, de los cuáles uno ya desertó para engrosar las filas de Acción Nacional porque dijo estar “decepcionado” de la cuarta transformación pero eso ya es historia.

ASPIRANTES

Ahora hay dos aspirantes a la candidatura municipal: la doctora Irma Leticia y el empresario y exdiputado federal José Aguirre, quien parecería resignado a sacrificarse para ir mejor en pos de una diputación. No por nada fue a hacer sus pininos a San Lázaro durante siete días, aunque desde el primer se hizo famoso a nivel nacional. Le ganó el estrés en plena sesión y es entendible. Así están las cosas de momento.

ROJO

Durante el pasado “puente” del Día de Muertos, la gente se desbordó en diversos municipios del estado. No hicieron caso de las medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. No hubo ningún control por los alcaldes como fue el caso del capitalino Alejandro Navarro. Varios municipios podrían regresar a semáforo, no naranja, sino ¡rojo como la propia Capital!

CASTIGO

Las autoridades sanitarias deben tomar acciones severas, enérgicas, contundentes porque se prevé una nueva oleada de contagios como resultado de esas aglomeraciones. ¿Cuál sería la consecuencia? Retroceder en los semáforos sanitarios lo que significaría nuevamente la paralización de actividades, restricciones, confinamiento, desempleo, etc. Hoy habrá rueda de prensa de la SSG.