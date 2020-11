MIELES

Sólo queda un año, tal vez un poco menos, para que los diputados federales, los diputados locales, los presidentes municipales, síndicos y regidores concluyan su responsabilidad. Varios de ellos están a punto de quedarse sin disfrutar de las mieles del presupuesto público, del que han estado gozando durante dos años por no hacer nada. Perdón. Sí hicieron: levantar la mano, no intervenir ni una vez en las discusiones, no presentar iniciativas ni propuestas, tener otra chambita extra y sólo velar por su interés particular.

PARÁSITOS

Y de esos hay muchos en partidos que, por pagar favores, por compadrazgos, por influyentismo, por sus pistolas, metieron en sus planillas a los cuates que, para justificar el cargo, se dedicaron a lambisconear al patrón, al que les dio la oportunidad de no vivir en el error, es decir, unos auténticos parásitos de la política. Y no dude usted que ahora tengan el cinismo de ir por la reelección, como si la merecieran.

ENGREÍDOS

Esa clase de servidores públicos son los que empañan el noble oficio de la política, del servicio público, de la imagen del partido político que los postuló y que en las siguientes elecciones estos son los que pagan los platos rotos, al perder la preferencia del electorado pero “no tiene la culpa el indio….”. Al interior de los ayuntamientos es en los que se da más esa situación: regidores irresponsables que no aportan nada a su comunidad y ciertos alcaldes que, además, estando en el cargo, se vuelven prepotentes, engreídos y caen mal a la gente.

FÓSILES

Por ello, en este proceso las dirigencias de las organizaciones políticas deben reflexionar. No viene una elección fácil. Además, hay que tomar en cuenta el desgaste natural. No les va a quedar de otra que olvidarse de los vicios de siempre y, ahora sí, elegir candidatos competitivos, que sean bien aceptados por los sufragantes y que también se les aplique la revocación de mandato si al año no muestran resultados. Ya basta de tener políticos fósiles que se eternizan en el poder o que brincan de un puesto a otro y, lo peor, que no hacen nada más que vivir del presupuesto.

REELECCIÓN

Por lo pronto, varios alcaldes han entregado al Instituto Electoral del Estado su carta intención para reelegirse como son los casos de Alejandro Navarro, de Guanajuato capital; Toño Trejo, de Silao; Beatriz Hernández Cruz, de Salamanca; Ariel Corona, de Cortazar; Luis Alberto Villarreal, de San Miguel de Allende; Elvira Paniagua, de Celaya; Juan Lara Mendoza, de Villagrán; Ana Bueno, Cuerámaro; entre otros. En Irapuato Ricardo Ortiz Gutiérrez está cumpliendo su segundo periodo, por lo que queda descartado; en León es el mismo caso con Héctor López Santillana. A ambos espera una diputación o una Secretaría en gobierno del estado. Santillana tiene perfil para Desarrollo Económico y más si se toma en cuenta que su titular Mauricio Usabiaga suena para Celaya, y en el caso de Ortiz pudiera ser para Infraestructura, Conectividad e Infraestructura.