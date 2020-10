RIFA

En otros tiempos se decía que ocupar un cargo en alguna jefatura de policía o de procuración de justicia era como sacarse la rifa del tigre. Y así sigue siendo en la actualidad. Allá en la mañanera el inquilino de Palacio Nacional ha dado a conocer que la nueva secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana es Rosa Icela Rodríguez, sólo que el pequeño detalle no es que sea mujer, sino que su profesión no tiene absolutamente nada que ver con la seguridad. Ella es periodista egresada de la escuela de periodismo Carlos Septién García.

SIN PERFIL

Por un lado, se entiende este nombramiento porque queda claro que la política de López Obrador en materia de seguridad pública no es perseguir ni capturar capos; es “abrazos, no balazos” la estrategia que, por cierto, no le ha funcionado. No se trata de dar el beneficio de la duda ni tiene nada que ver con que la futura sustituta de Alfonso Durazo sea del género femenino, pero no es una buena señal que alguien sin experiencia ni conocimientos en el tema asuma esa delicada responsabilidad. Vamos como los cangrejos.

SOFISMA

Por cierto, Durazo se va entregando pésimos resultados. No se entiende cómo un funcionario inepto como él pretende gobernar al pueblo de Sonora. En Guanajuato nos deja con índices de violencia infames y con decenas de fosas clandestinas… ah, no perdón. No son fosas clandestinas, dice Sohia Huett. Son “sitios de inhumación clandestinos”. Sophia y sus sofismas. Entonces desde ahora los panteones serán “sitios de inhumación legales”. Llámense como se llamen, lo cierto es que en esas fosas hay infinidad de restos humanos de lo que no se ha informado oficialmente nada.

PANDEMIA

Cada día que pasa aumenta la posibilidad de que las autoridades decreten el cierre de actividades. La movilidad de personas es inmensa, no hay ningún control ni respeto a las medidas sanitarias. Los fines de semana son una auténtica pachanga entre las familias, los amigos, hasta en centros de trabajo, pero los casos de contagios comunitarios de coronavirus van en aumento lo mismo que los fallecimientos.

FILTROS

En Irapuato, por ejemplo, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ha girado instrucciones precisas y estrictas. Reanudar la colocación de filtros de desinfección, clausurar algunas zonas del centro histórico e impedir el tránsito de personas de la tercera edad y de niños. Está a la vuelta de la esquina el Día de los Fieles Difuntos. Los panteones van a permanecer cerrados en todo el estado pero eso de nada ha servido, porque la gente ya los ha estado saturando desde antes.

INFLUENZA

Por si fuera poco, estamos prácticamente por entrar a la temporada invernal, en época de influenza, de gripas, en general de enfermedades respiratorias agudas más el letal coronavirus y poco caso hemos hecho a las recomendaciones. Y para empeorar la situación, el dengue está haciendo de las suyas. Nada más falta que la “cuatro te” culpe a Calderón de estos males o que diga que es un “compló” de sus adversarios los neoliberales, de los conservadores, de los fifís, de los corruptos, etc.