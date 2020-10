DENUNCIA

Otra del alcalde de la capital Alejandro Navarro. Grupo de ciudadanos va a presentar denuncia penal en su contra por presuntos actos de corrupción. Dicen que el panista, a quien su partido tiene en la lista de palomeados para que se reelija en el cargo, impulsó un aumento de tarifas en el Museo de las Momias en octubre del 2018. De 60 pesos que costaba, subió a $85 por persona lo cual es una exageración y así se mantuvo.

MUSEO

La denunciante, Paloma Robles Lacayo, exdirectora del Museo, dijo que en su momento se argumentó que ese incremento, del 142 por ciento, era para “dar mantenimiento y mejora” a las instalaciones, cosa que a la fecha no ha sucedido. Pero tampoco se ha demostrado cómo y de qué forma se utilizaron los recursos excedentes del incremento a las tarifas.

MOMIAS

La realidad es que dicha alza fue en perjuicio del Museo porque obviamente a muchos turistas se les hizo carísimo y además no podían pagar con la familia completa por lo que prefirieron ir a otros “museos” más baratos, y que resultaron ser propiedad de familiares de Navarro, según dice la denunciante, es decir, el aumento a las tarifas del Museo de las Momias fue plan con maña en perjuicio inclusive de la hacienda municipal. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción pero no va a pasar nada. ¿Apuestan?

BANQUILLO

Por cierto, el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la capital, Juan Carlos Delgado Zárate, será citado a comparecer ante el pleno del ayuntamiento para que explique el asunto de “El Arañazo”, la zona ecológica que fue devastada por un particular -dicen que suegro del alcalde- para abrir un camino. La comparecencia, obviamente, va a ser de manera virtual. Así como que no tiene chiste. ¿Por qué no han iniciado una investigación contra este funcionario? Además fue quien otorgó los permisos que ocasionaron el ecocidio en la sierra de Santa Rosa para construir un fraccionamiento VIP, actualmente suspendido definitivamente por orden de un juez federal.

AMAGOS

Ha quedado en puras fintas, la amenaza de los gobernadores de la Alianza Federalista (ALFE) de romper lanzas con el gobierno federal por haberles recortado recursos públicos, pero hasta ahora todo ha quedado en meras declaraciones y en engancharse en el perverso juego de las “consultas” o “encuestas” de las que ha hecho gala el inquilino de Palacio Nacional.

CUENTO

Quienes quedan en medio de este pleito son los ciudadanos que sólo esperan, no pleitos ni confrontaciones, sino que los gobiernos de todos los niveles solucionen los graves problemas por los que está atravesando el país: la crisis económica, la ola de violencia y en este caso la pandemia del coronavirus, pero eso de que los integrantes de la ALFE van a salirse del pacto federal, es otro cuento chino.