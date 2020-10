HANNOVER MESSE

Por algo los organizadores de la Feria Internacional Hannover Messe volvió a elegir al estado de Guanajuato como su sede por segundo año consecutivo. Este evento, procedente de Alemania, tiene más de sesenta años presentándose en diversas partes del mundo. Es el principal mercado de las nuevas tecnologías y en Guanajuato se le está apostando a ello.

INTELIGENCIA

Este año, sin embargo, la Feria Hannover Messe tuvo que ser inaugurada de manera virtual porque la pandemia del coronavirus no permitió un evento presencial, como ahora se dice, sino a distancia y se tuvieron participantes importantes como el rector de la UNAM, Enrique Graue; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; en anfitrión es el gobernador Diego Sinhue, pero lo más importante es que esta feria industrial, la más grande del mundo, aborda temas como la transformación industrial, inteligencia artificial, industria 4.0 y conectividad 5G aplicada a la logística 4.0.

DEFINITIVO

Por considerar que se “violan los derechos humanos de los habitantes de la comunidad de Santa Rosa a vivir en un medio ambiente sano”, finalmente el Juez Segundo de Distrito en Guanajuato, José Alfredo Sánchez García, concedió la suspensión definitiva contra el fraccionamiento Cucursola, cuyo propietario es el panista irapuatense y diputado federal Sergio Ascencio Barba.

¿SANCIÓN?

Lo anterior se basa en el desahogo de la incidencia incidental del juicio de amparo número 2015/2020 pero eso, sin embargo, no debe ser suficiente. Se deben fincar responsabilidades contra aquellos funcionarios públicos municipales de la Capital que otorgaron los permisos de impacto ambiental, en este caso del director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado Zárate, quien no es la primera vez que se ve envuelto en situaciones sospechosas.

ECOCIDIO

La suspensión otorgada por el togado prohíbe a la empresa de Ascencio continuar con el desmonte de la superficie en la que pretendía, no sólo construir un fraccionamiento campestre de lujo, sino utilizar el agua de la presa de Peralillo de la que dependen los habitantes de esa comunidad serrana. La superficie mencionada está catalogada dentro del inventario nacional forestal; el impacto por esas obras ha sido muy grave.

DEPREDADORES

Aun así, el o los responsables deben pagar por ese ecocidio empezando por Ascencio y por Delgado Zárate. No debe quedar impune. Y falta todavía lo relativo al daño cometido al área de reserva ecológica en Marfil, en donde un particular (presuntamente el suegro del alcalde Navarro), abrió un camino en el lugar conocido como “El Arañazo”. Se debe poner un freno a los depredadores del medio ambiente, de la ecología, de la naturaleza, y que se les aplique un castigo ejemplar de acuerdo a las normas. A ver si ya investigan a Delgado Zárate. Los regidores de oposición del ayuntamiento capitalino, por su parte, duermen el sueño de los justos. Esa clase de “representantes” populares no deben ocupar ya nunca más, los cargos públicos. ¿Estarán pensando en la reelección?