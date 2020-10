INICIATIVA

Cuando la federación castigó a Guanajuato con el desabasto de combustibles, empezando el año 2019, dizque para combatir el huachicoleo, el gobierno del estado no se quedó de brazos cruzados; activó un plan en coordinación con empresarios del ramo gasolinero para paliar la crisis y la parálisis propiciada por la “cuarta transformación”.

VIAJE

Diego Sinhue viajó a los Estados Unidos en donde concretó la importación de los primeros 1.7 millones de litros de gasolina. Es obvio que el gobierno del estado no importó el hidrocarburo, no es su función; lo hicieron precisamente los empresarios que contaban con esos permisos de importación.

MITIGACIÓN

Pero el gobierno sí jugó un papel importantísimo para mitigar ese golpazo a los guanajuatenses. No hay que olvidar que Guanajuato fue el único estado en donde López Obrador perdió las elecciones, de ahí la venganza. Aunque el “gober” dijo que no estaba buscando culpables, sino buscando soluciones. Estuvo, pues, en Texas, regresa a Guanajuato, pero no bien había pisado tierra cuando empezaron a llegar los primeros ferrotanques de Mobil.

IMPACTO

Esto viene a consideración porque nuevamente el estado de Guanajuato vuelve a verse impactado, pero ahora por la desaparición de fideicomisos aprobada por la “cuarta transformación”; nuevamente el mandatario actúa de inmediato creando un fondo de 100 millones de pesos para apoyar a la ciencia y a la tecnología guanajuatense, como mencionamos en la pasada entrega. “No es momento de apasionamientos políticos, sino es momento de tomar con madurez política todo lo que está sucediendo…”, dijo Diego en ese entonces y se aplica en estos tiempos.

MOTOCICLISTAS

No ha habido un solo operativo, por parte de Tránsito Municipal de Irapuato, para meter en cintura a los motociclistas particulares y de negocios repartidores. Rebasan por donde quieren, invaden los cruces de semáforos destinados para peatones, se suben a las banquetas, circulan en sentido contrario, han causado sinfín de accidentes en los que ellos mismos salen perdiendo y, sin embargo, no hay medidas al respecto. Tan sencillo que sería poner un agente en los cruceros cebra para que vean cómo esos señores arbitrariamente invaden los espacios.

ROBOS

Las autoridades se jactan de que hay una disminución de robos domiciliarios. El todavía secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, da cifras alegres pero no se toma en cuenta que, si ha descendido ese delito, es gracias a la cuarentena, a que las familias están en sus hogares, a que los niños no van a la escuela, por eso los rateros no se atreven fácilmente a ingresar a los hogares. Así es que esas estadísticas oficiales, son relativas y engañosas pero las presentan como si en verdad fueran un gran logro.