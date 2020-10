CERVANTINO

Ante un majestuoso Teatro Juárez completamente vacío, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo inauguró, en forma virtual, el XLVIII Festival Internacional Cervantino. Un evento artístico y cultural de esta magnitud simple y sencillamente no va a lucir como en sus mejores tiempos. De hecho, el FIC poco a poco ha estado perdiendo su esencia. La mayoría de los visitantes no llegan a Guanajuato a disfrutar de los espectáculos, arriban sólo para hacer lo que no hacen en su lugar de origen: destramparse.

CUERDA FLOJA

Varios neomorenistas que ya sentían suya una candidatura y que son abiertos seguidores de Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de ese movimiento, están viendo cómo se puede desmoronar su ilusión en caso de que este no gane en la supuesta consulta contra Porfirio Muñoz Ledo. En Guanajuato hay algunos que ya se sienten hasta presidentes municipales o diputados u otros más que quieren seguir en el “hueso” saltando de una plurinominal a otra, por apoyar a Mayito.

NI AGUA

El INE ha dispuesto una tercera “encuesta” para el desempate entre estos dos personajes, misma que se llevará a cabo del 16 al 22 de octubre. Lástima por el INE pero es una auténtica mascarada. El dedito todopoderoso se va a imponer cual voto de calidad y es seguro que señale a su consentido Mario Delgado. Al contestatario de Muñoz Ledo no le van a dar ni agua como al gallo de la pasión.

DENUNCIA

Por cierto, el excandidato a gobernador de Guanajuato por “derecho de sangre”, Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, ha denunciado penalmente a su contrincante y compañero de bancada en San Lázaro, Mario Delgado, por la “presunta utilización de recursos públicos”. En este espacio comentamos hace días que en la entidad había varios anuncios espectaculares de Delgado con la demagógica frase: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Mucha gente se ha preguntado igual que Porfirio: ¿quién pompó?

SIN AGUA

La temporada pluvial en nuestro estado ha sido irregular. Mientras en las entidades del sur del país caen auténticos diluvios, aquí las precipitaciones son muy aisladas y no están permitiendo que los vasos de almacenamiento, los mantos freáticos, se recuperen, lo que indica una seria amenaza de escasez no sólo de agua, sino de alimentos agrícolas y pecuarios.

SANEAMIENTO

Uno de los graves problemas no sólo es la falta de lluvias, sino que los organismos operadores de agua “son lentos y omisos en el saneamiento del agua”, dijo el diputado Paulo Bañuelos Rosales, quien dice que sólo el 34% de las aguas residuales es tratada. El asunto es que se sigue extrayendo del subsuelo más agua de la que se puede recargar. Y tiene razón. Todo mundo habla de la necesidad de cuidar el vital líquido pero no se hace nada en el tratamiento. Ni plantas tratadoras tienen en los municipios y las que existen no operan.