MACHISMO

En el grupo parlamentario del PRI, se está imponiendo el machismo. Como decíamos en este espacio, José Huerta Aboytes deja la coordinación y en su lugar quedaría Héctor Hugo Varela cuando, de acuerdo a la paridad de género, le correspondería a una mujer. Por lo visto, sigue el agandalle entre los propios priistas, la vieja escuela del grupúsculo de Gerardo Sánchez García.

¿SUMISAS?

Lo lamentable es que, al parecer, las diputadas estén permitiendo este acto de misoginia, como si ellas no tuvieran la capacidad de liderar la bancada. Si Celeste Gómez Fragoso ha cedido, no sabemos que piense al respecto Ma. Guadalupe Guerrero Moreno quien también tiene derecho y es a quien finalmente correspondería la coordinación, en todo caso.

SEQUÍA

No nos referimos a la falta de lluvia, a la escasez de agua, sino al criminal desabasto de medicamentos para las personas, hombres, mujeres y especialmente niños con cáncer, que ante la evidente negligencia e ineptitud de la Secretaría de Salud federal, están muriendo irremediablemente no sin estar padeciendo una penosa agonía. La desesperación e impotencia de los padres de familia contrasta con el valemadrismo del régimen morenista, en particular del subsecretario Hugo López-Gatell a quien ya conocen como el “Doctor Mortis” en redes sociales.

CINISMO

Lo más lamentable del caso es que el inquilino de Palacio Nacional ha tachado a los familiares de los enfermos, a los activistas, a los colectivos que demandan atención y medicinas, de “adversarios” y de “conservadores” para eludir su responsabilidad. En Celaya hubo ayer manifestación de papás quienes fueron inmediatamente atendidos por personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato, los cuales les dieron la esperanza de que conseguirán los fármacos y los tratamientos respectivos para sus quimioterapias.

INSABI

Esa es la enorme diferencia entre el Instituto de Salud para el “Bienestar” (Insabi) de la cuarta transformación y los servicios médicos de primer nivel que proporciona el gobierno de Guanajuato. La promesa de que con López Obrador como presidente íbamos a tener atención médica de primer mundo, igualita a la de los países nórdicos y Canadá, ha quedado en un engaño más. Por eso la pregunta obligada: ¿son reales las encuestas en las que amlo tiene más del 52% de aprobación ciudadana?

DESTAPE

Primero se había dicho que daría una conferencia de prensa este jueves. Luego, que el lunes asistirá como invitado a la sesión de ejecutivos de ventas, pero lo cierto es que Eduardo Ordoñez ha estado anunciando previamente su deseo de ser el candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Irapuato; sin embargo, se sabe que eso ya está decidido en las altas esferas y que es otro panista el que cuenta con la bendición. Cercanos a Ordoñez aseguran que el líder estatal del blanquiazul, Romás Cifuentes Negretes, le respalda y que hay otros pesados del PAN que lo ven con buenos ojos. ¿Será?