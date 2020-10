HORARIO

El último domingo de octubre entra en vigor el cambio de horario. Hay que retrasar una hora el reloj. La implementación del horario de verano se hizo dizque para hacer mejor uso de la luz solar y ahorrar energía. Hasta donde sabemos los recibos por consumo de luz llegan cada vez más altos. No se nota en dónde está ese supuesto ahorro. Al menos las familias mexicanas no tienen ese beneficio. No hay ningún ahorro, cuando hay que encender las luces porque no hay luz natural. Además, nos roban una hora de sueño. No tiene razón de ser.

APELLIDOS

Alrededor del mundo, las Primeras Damas, o sea las esposas de los presidentes, generalmente llevan el apellido del esposo. Por ejemplo la esposa de Donald Trump es Melanie Trump y ello sucede en toda la sociedad estadounidense. La esposa del presidente López Obrador viajó a Francia a la inauguración de la exposición “Los olmecas y las culturas del Golfo de México”; ahí compartió con la esposa del presidente francés Emmanuel Macron. Ella es Brigitte Macron. Sin embargo, la esposa de amlo no es Beatriz López Obrador; lleva sus apellidos Gutiérrez Müeller. Raro ¿no? En Francia, cosa rara, la citaron como Premiére dame mexicanie. ¿Allá sí es y acá no?

FIDEICOMISOS

Finalmente, la barbarie morenista se salió con la suya sin oposición al frente y sin despeinarse, al desaparecer 109 fideicomisos, allá en San Lázaro. El botín obtenido por ese saqueo es cuantioso. Sí. Eliminan los fideicomisos pero los fondos no; ese dinero va directo a los bolsillos de la “cuarta transformación”, sin un destino específico, claro ni transparente. Los serviles diputados morenistas le cumplieron a su “supremo y amado líder”. Una vergüenza para el país.

TRAGEDIA

El diputado federal del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que el de amlo es “un gobierno homicida, asesino, destructor de proyectos e instituciones. Menciona como ejemplos el cine, la ciencia, la tecnología, la innovación, el fondo de desastres naturales, el fondo para atención a víctimas, defensores de derechos humanos y deportistas de alto rendimiento, entre otros. Y ha calificado la desaparición de los fideicomisos de tragedia.

MENTIRAS

Empezaron con 44, después subieron a 54 y luego a 109. También está el dinero del fondo de gastos catastróficos: 33 mil millones de pesos adicionales a los 70 mil millones de los otros fondos. El pretexto es que no hay transparencia. “Mienten. Tenemos un presidente que miente, que traiciona y que roba… roba los sueños de personas. Estos fondos son auditados, se informa trimestralmente y muchos no son fondos públicos, son internacionales y de la sociedad”.

INDIGNACIÓN

Hay mucha indignación en diversos sectores de la sociedad por ese “asalto en despoblado”. La destrucción del país es inconmesurable. La irritación social crece cada día más sin que no haya nadie que frene estos abusos de poder. México sigue en caída libre. Es preocupante porque ya existen organizaciones dispuestas a detener la hecatombe.