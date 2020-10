CUENTO

Como sabe que va abajo en las preferencias para las elecciones del 4 de noviembre, Donald Trump ha creado una táctica distractora para atraer reflectores y hacerse la víctima. No creemos que haya resultado contagiado de coronavirus, de otra manera seguiría en cuarentena por muchos días más, como lo han hecho otros dignatarios del mundo. Es puro cuento. Aun así, va a ser derrotado en las elecciones por Joseph Biden.

DIVISIÓN

Porque así lo dicen los estatutos, no habrá renovación de dirigencia estatal en el PRI cuando hay proceso electoral de por medio. Por esa razón es por la que queda como encargada de la presidencia del CDE la potosina Ruth Tiscareño Agoitia quien, puede decirse, poco o nada ha hecho para aglutinar al dolido y fragmentado priismo guanajuatense.

ESTATUTOS

Lo que no se entiende es por qué sus reglamentos dicen que no se puede elegir dirigentes estatales en pleno proceso electoral, pero contradictoriamente sí los sectores y organizaciones. ¿Estos no forman parte de la cúpula? Se argumenta que la dirigencia del Sector Popular ya había vencido su periodo y que esa fue la razón por el que relevaron a Jorge Luis Martínez Nava quien, dicen, estuvo enterado de ese movimiento.

POR PLURIS

La realidad es que en el PRI de Guanajuato las cosas están peor que antes. No se entiende cómo olímpicamente hacen a un lado a un joven militante quien fue de los pocos que realizó su trabajo, incluso organizó un evento de reconocimiento a cuadros distinguidos, y de plano que ofrecerle migajas no es digno. Sigue lo mismo de siempre en el PRI: van por las plurinominales a hacer negocio.

MENSAJE

Aunque ya lo dijo la reconocida abogada Delia Ponce López: “los políticos de todos los partidos deben pensar que la política es una mística, no un negocio; no se trata de enriquecerse o de obtener un buen sueldo, sino de servir al pueblo y no servirse de él”. Esto, luego de una entrevista en el año 2018 después de que fue reconocida con medalla conmemorativa y diploma en su partido, por 50 años de militancia.

CORONAVIRUS

México ha llegado a la espantosa cifra de casi 82 mil personas fallecidas por el coronavirus. Especialistas dicen que está maquillada, que en realidad son más de 200 mil. Lo cierto es que la “estrategia” de López Gatell “Dr. Mortis” no funcionó y mucho se teme que a finales del año lleguemos a los 100 mil muertos. ¿Y así el 39% de mexicanos van a seguir votando por morena?