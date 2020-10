PREDIAL

Los integrantes del ayuntamiento de Irapuato, a través de la comisión respectiva, han comenzado a analizar la posibilidad de que no haya incremento en el impuesto predial para el próximo año. El asunto no ha quedado definido; sin embargo, los ediles harían muy bien en no aplicar ni siquiera un ajuste si se toma en cuenta que por culpa de la pandemia, algunos miles de irapuatenses se quedaron desempleados y no tendrían posibilidad de pagar, ya no digamos un aumento, sino el impuesto en sí. Ojalá no autoricen incremento.

ANEXOS

En días recientes internos y supuestos dueños de centros de rehabilitación para adictos se manifestaron en la vía pública y en dependencias municipales, para exigir la regularización de esos espacios, como es el otorgamiento de permisos de cambio de uso de suelo. Como sabemos, en un establecimiento de ese tipo asesinaron a 27 jóvenes que buscaban desintoxicarse de los estupefacientes, sin que a la fecha el caso haya sido esclarecido a profundidad.

CLANDESTINOS

El meollo del asunto es que los encargados de dichos centros están a la espera de que las autoridades correspondientes les den luz verde para operar dentro de la legalidad, pues aseguran que ellos ayudan realmente a los jóvenes a rehabilitarse; hasta el momento han sido escuchados pero hay otros anexos que operan en la clandestinidad y que no han realizado un solo trámite, por lo que permanecen al margen de la ley.

¿SECUESTRO?

Ha habido varias denuncias en contra de los encargados de esos “negocios” porque mantienen a los internos literalmente privados de su libertad e incomunicados, además de que los golpean y someten a trabajos degradantes sin que esos crueles métodos hayan sido la solución a su problema. Se han reportado casos de jóvenes que prefieren fugarse y otros, que han pedido la ayuda de sus familias para que los saquen de esos siniestros lugares, se enfrentan a resistencia de los “dueños” y hasta reciben amenazas de muerte. ¿Qué ha hecho la autoridad? ¿Esperan otra matanza?

REACTIVACIÓN

Empezamos a ver la luz al final del túnel. A partir del día 5 de octubre, es decir, del próximo lunes, Guanajuato va a pasar al semáforo amarillo lo que significa que actividades que estaban trabajando al 30 por ciento de su capacidad podrán ampliar ese margen de operación, con lo que al mismo tiempo empezará a reactivarse la economía, más empleo, más derrama económica, etc. Todo mundo quiere se termine esta pesadilla (la de la Covid-19, no la de la 4T… bueno, también).