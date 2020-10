OBRA

El pasado miércoles, el gobernador Rodríguez Vallejo y el alcalde de Irapuato Ortiz Gutiérrez realizaron gira para supervisar algunas obras en la ciudad, mismas que tienen una fuerte inversión, cosa que se aplaude. Y habrá más, ya dijo el mandatario guanajuatense. De hecho, esta administración fresera se ha caracterizado por la gran cantidad de obra pública, entre otras acciones.

CAOS

Varias avenidas de Fresópolis están cerradas a la circulación vehicular, precisamente por los trabajos de construcción; todo muy bien. Lo que no está bien y está causando mucha molestia es que, si de por sí hay que lidiar con los problemas de tráfico por el cierre de esas arterias, resulta que a las corporaciones de seguridad se les ocurre ¡realizar operativos en las de por sí congestionadas vialidades! El caos es una pesadilla.

SUMISIÓN

Es evidente que los ministros de la Tremenda Corte de Justicia de la Nación le tuvieron terror al inquilino de Palacio Nacional y accedieron a sus caprichos y ocurrencias, al declarar “constitucional” la supuesta consulta para enjuiciar a los expresidentes de México. No dijeron si también enjuiciarían al conquistador español Hernán Cortés o al primer presidente de México Guadalupe Victoria.

CIRCO

La ley, señores, ahora se vota en este país. Y lo preocupante es que uno de los Poderes se haya sometido al poder presidencial. ¿Por qué no demandar penalmente a los expresidentes de una vez? ¿Para qué ese circo romano? Es obvio que el régimen necesita distractores ante la incapacidad de resolver los problemas más urgentes. Y como ya se le acabó el teatrito de la rifa del avión presidencial que después de rifado va a ser vendido, necesitan más cortinas de humo. Se impuso lo político sobre lo jurídico y el miedo a López Obrador. eso sí es obedecer a ciegas.

VIOLENCIA

La captura del cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima no ha traído paz a Guanajuato como había prometido la federación. Al contrario. La violencia se ha recrudecido y cada vez los grupos armados son más sanguinarios y no sólo ello, sino que en sus ataques no se detienen si hay personas inocentes. Es obvio que la “estrategia” del régimen morenista de “abrazos no balazos” quedó rebasada desde un inicio.

MAQUIAVÉLICO

Lo más grave es que este gobierno, que prometió regresar la tranquilidad en seis meses, ha recortado apoyos presupuestales para las policías municipales. En Guanajuato de plano desapareció el Fortaseg y en esas condiciones nuestros guardianes trabajan en estado de indefensión, gracias a las torpes y maquiavélicas acciones del hombre totalmente palacio.