PSIQUIATRÍA

Viniendo de un prestigiado médico como Éctor Jaime Ramírez Barba, la propuesta para que se realicen estudios para conocer la salud mental del inquilino de Palacio Nacional y saber si es apto para gobernar. Creemos que no es necesario llegar a esos extremos ni tampoco tirar dinero a lo tarugo, pues en estos casi dos años, hemos visto que efectivamente no está preparado para gobernar alguien con frustraciones marcadas, resentimientos, odios, etc.

ASPIRANTES

Está en marcha el proceso electoral 2020-2021. En Guanajuato habrán de renovarse los 46 municipios y la Legislatura local, aunque en varios casos hay posibilidad de que varios alcaldes y legisladores puedan buscar la reelección. No estaría de más que hubiera estudios psiquiátricos a quienes aspiran a representarnos en cualquier cargo de elección popular o a futuros funcionarios que no son electos en las urnas.

ANTIDOPING

Y aunque entre los pre aspirantes hay políticos sin duda alguna con equilibrio mental, no estaría de más que se les practicasen esos estudios que propone Ramírez Barba, y no sólo ello; también que haya exámenes antidoping y posiblemente se les aplique hasta el de control y confianza. Y el también diputado federal del PAN quiere empezar de una vez en Palacio Nacional. Pero sabemos que no va a pasar nada…

INCONSTITUCIONAL

Parece que el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser en contra de la solicitud de López Obrador en la que este propone una consulta popular para que los expresidentes de México sean enjuiciados. De hecho, el ministro Luis María Aguilar Morales ha dicho que propondrá se declare inconstitucional dicha consulta porque, además, “conlleva una restricción en los derechos humanos de los ciudadanos”. Pues, no sabemos la razón por la que la SCJN no intervino en el caso de las otras consultas ilegales que ya hubo. Pero tengan por seguro que si la Corte rechaza la consulta, esta de todas maneras se llevará a cabo porque en este régimen se pasan la ley por el “arco del triunfo”.

TRES HORAS

Rompió récord Guinness López Obrador en su mañanera del jueves. Casi tres horas de bla bla bla. Ninguna acción o proyecto para el desarrollo de nuestro país. Una auténtica pérdida de tiempo para los mexicanos. Nada productivo están dejando esas conferencias de prensa en las que predominan la descalificación, la polarización, los ataques, en fin, todo lo negativo en alguien que le apuesta al “amor al prójimo”, a la “fraternidad universal”.