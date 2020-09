2 AÑOS PERDIDOS

El segundo -u onceavo, ya no se sabe- informe de Andrés Manuel López Obrador fue paupérrimo en extremo. El perpetuo candidato que durante 18 años buscó la presidencia de México para “transformar al país”, dio muestra del por qué los mexicanos nos encontramos hundidos hasta el cuello. Mediocre, sin nada que informar, gris, opaco, así fue mensaje del tabasqueño. Le hicieron falta sus aplaudidores, las masas populares de las que se alimenta, para recobrar energía. No hay liderazgo.

OPACO

Notamos un presidente desgastado anímica y moralmente, sin otra narrativa que la de desterrar la corrupción aunque sin mencionar los casos de su hermano Pío; el de Ana Gabriela Guevara por los desvíos millonarios en la CONADE; el caso de las 26 jacalitos de Manuel Bartlett; o el de Irma Eréndira Sandoval y Jonh Ackerman su marido y su ofensivo patrimonio; la vida ostentosa de los hijos del mandatario; las adjudicaciones directas, entre otros asuntos que no abordó.

FALTA DE RESPETO

Además, haber dado su mensaje al “pueblo bueno y sabio” antes que entregar el informe al Poder Legislativo, lo pinta tal como es porque fue una falta de respeto hacia uno de los tres Poderes. El documento fue entregado hasta las cinco de la tarde. Se supone que primero se entrega el informe y hasta después se da el mensaje. Pero, bueno, hay que perdonarle ese otro dislate y más si se toma en cuenta que es “el segundo mejor presidente del mundo mundial”.

A LA DERIVA

El país no tiene brújula. Está a la deriva y faltan todavía cuatro largos años de pesadilla. Aún hay tiempo para rectificar el rumbo, pero el señor sigue “montado en su macho”. La inconformidad social crece cada vez más sin que los de la cuarta “transformación” se den cuenta o fingen no percatarse. A nadie engañan ya sus cortinas de humo, sus tácticas distractoras con el supuesto enjuiciamiento de expresidentes.

PEOR GOBIERNO

Lo que necesita el país es que López ya se ponga a gobernar, que deje atrás su frustración, su sed de venganza, la persecución política, la polarización, los ataques desde el púlpito presidencial. México requiere un estadista, no un político tóxico, no un candidato en campaña, no un falso predicador del Evangelio, no un gallito de pelea. “Tenemos al peor gobierno en el peor momento”, dijo Gustavo de Hoyos.

INAUGURACIÓN

Es posible que mañana jueves, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, visite el estado de Guanajuato para inaugurar oficinas del SAT en Puerto Interior. A ver si trae buenas noticias aunque como dijo José José: “pero lo dudo”.