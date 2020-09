ENCUESTA

La empresa Massive Caller de Carlos Campos realizó una auscultación en los 300 distritos federales, de los que se deriva la conformación de la próxima Legislatura federal por el principio de mayoría relativa (200 son los famosos plurinominales), para conocer cómo andan los partidos políticos en las preferencias ciudadanas. De entrada, si hoy fueran las elecciones, morena ganaría la Cámara de diputados con el 40.02 por ciento con 301 legisladores, esto es sin alianzas.

LUGARES

Acción Nacional quedaría en el segundo lugar con el 24.28 por ciento (128 legisladores); en tercero permanecería el PRI con el 11.82 por ciento (sólo 27 diputados); México Libre de Felipe Calderón le pisa los talones con 23 congresistas (10.33%). Los partidos morralla como PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social tendrían 7 diputados cada uno. El Partido Verde ninguno. Todo esto, si no hubiera alianzas. Con alianzas similares, a las de 2018, no cambian tanto los números.

¿ALIANZAS?

A nivel estado de Guanajuato, en cada uno de los 15 distritos ganaría el Partido Acción Nacional pero no le alcanza para tener mayoría en San Lázaro. Morena sería la segunda fuerza política en la entidad. Esto no lo dice Massive Caller pero si toda la oposición hiciese alianzas y si Pitágoras no miente, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y México Libre ganarían con el 51.82 por ciento el Congreso. Si morena fuese en alianza con el PES, con el Verde y con el PT llegaría sólo al 48.18 por ciento. Se ve difícil, sin embargo, que los primeros dejen su soberbia.

DESINFORME

Nada qué informar, dicen los ciudadanos de diversos sectores representativos de la sociedad, acerca de la “comparecencia” de López Obrador en lo que va a ser su segundo informe de actividades. No hay el menor interés de seguir el evento. Este régimen ha sido de contrastes notables. Al interior del gabinete prevalece la anarquía y unas horas antes de la rendición de cuentas, renuncia a la SEMARNAT Víctor Toledo. Es el segundo titular de la dependencia que dimite. La primera fue Josefa González-Blanco Ortiz-Mena después de que se sintió muy influyente y retrasó el despegue de un vuelo.

¿LOGROS?

En este “informe” no se puede hablar de logros, de promesas de campaña cumplidas, de avances, porque simplemente no hay nada. En el hipotético caso de que hubiese algo, pues se supone que para eso 30 millones eligieron al tabasqueño, para que resolviera los problemas y para eso se le paga.