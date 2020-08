DESBANDADA

No sabemos cuál vaya a ser el destino del otrora partidazo, el Revolucionario Institucional, de Guanajuato. El profundo divisionismo interno, las escasas posibilidades de triunfos electorales, lo colocan a un pie de su tumba política y quizá por ello empieza la desbandada, el “sálvese quien pueda”, el “si tienen tele, ahí se ven”, principalmente de quienes en algún tiempo se vieron beneficiados con las oportunidades que el PRI les brindó y que ahora, olímpicamente, le traicionan, le dan la espalda y ponen pies en polvorosa.

INGRATA

Se acerca el proceso electoral y el PRI de Guanajuato, los militantes, los cuadros, las “vacas sagradas”, nomás no pintan. Y otros tirando la toalla como es el caso de la exalcaldesa de León María Bárbara Botello Santibáñez quien acaba de renunciar a su militancia. Ella fue presidenta del CDE, diputada local, y quién sabe cuántas cosas más. Hoy que ven la situación en la que se encuentra el tricolor, lo abandonan. Ya mejor que lo desaparezcan.

GRITO

Que se suspenda el Cervantino, el festival de globo, el de cine, la carrera de burros, etc., pasa. Pero que no vayamos a poder participar en la ceremonia del 15 de septiembre, la noche del grito de independencia, es pecado capital. Algunos municipios han anunciado que no habrá celebración, lo mismo que gobierno del estado y todo por esta pandemia del coronavirus.

CAMPANAZOS

Allá en la ciudad de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, el gobernador Rodríguez Vallejo asistirá a presidir la ceremonia y a tocar la campana del templo, pero dicen que sin asistencia masiva. Va a ser complicado que se pueda evitar que la gente (eso de “el pueblo”, ya está muy choteado) acuda; invariablemente se sentirá atraída por el fervor patrio -y por la pachanga, obviamente- y va a querer hacer acto de presencia.

COMICIOS

A partir del siete de septiembre, por cierto, arranca el proceso electoral para las elecciones intermedias del 202. Este 2020, sin embargo, también habrá comicios: renovación del Congreso local en Coahuila; y renovación de ayuntamientos en el estado de Hidalgo. Ambas el 18 de octubre próximo. Esta jornada se iba a realizar el pasado 7 de julio, pero se pospuso por la emergencia sanitaria, para realizarla en octubre. Sin embargo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, está solicitando que se pospongan nuevamente los comicios por tratarse de un año en condiciones atípicas. El presidente Lorenzo Córdoba dijo en una ocasión que la protección del derecho a la salud no puede implicar la suspensión de los derechos políticos, ni la interrupción, ni la pausa de la democracia.