CERVANTINO

A nuestro parecer, ningún sentido tiene realizar el Festival Internacional Cervantino sólo durante cinco días y de lejecitos, es decir, a distancia, por internet. La suspensión de este evento es un duro golpe para los prestadores de servicios de la capital del estado, pero quienes pierden más seguramente son los cantineros, los bares y los depósitos de cerveza. Ah, y los guías piratas de turismo.

AMLITO

En la toma de protesta del nuevo consejo político en Zacatecas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno mejor conocido como “Amlito”, dijo que es el momento de los verdaderos priistas, de los que se han resistido a las ganas de chapulinear; de los que han hecho trabajo partidista; de los que no han amenazado con irse si no les cumplen sus caprichos; y, principalmente, de los que no han sido gandallas. Conste que lo dijo en Zacatecas, no en Guanajuato.

ESPURIO

Por cierto, no se sabe si “Amlito” va a estar pronto en Guanajuato para la protesta del consejo político estatal espurio, perdón, “legítimo” de Gerardo Sánchez García. Nuevamente el priismo guanajuatense pasó al limbo, luego de la violenta toma de las instalaciones del CDE. No se sabe si el asunto quedó simplemente en la suspensión de los derechos partidarios de los revoltosos o qué más. El proceso electoral comienza el 7 de septiembre próximo y no hay visos de que en el Revolucionario se solucionen los problemas, para que puedan empezar los preparativos con miras al 6 de junio del 2021.

BILLETERO

Tan no ha dado resultados la venta de boletos para la falsa rifa del avión presidencial, un burdo engaño por cierto, que el inquilino de la vivienda nacional (antes Palacio Nacional) se ha dedicado a promocionar el sorteo incluso trepado en la fastuosa aeronave, parar mostrar la mercancía. Decimos que es falsa la citada tómbola porque, quien gane, no se va a llevar el mencionado aparato volador.

CHATARRA

El gobierno chatarra, no los alimentos, es el responsable de que hayamos rebasado las 60 mil defunciones por coronavirus en el país. Por otra parte, seguimos esperando se cumpla la promesa de campaña de que con la cuarta “transformación” los mexicanos recibiríamos servicios universales de salud, igualito que en los países nórdicos y en Canadá. Faltan 4 años. No perdamos la esperanza.