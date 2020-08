NI PÍO

Le salió el tiro por la culata al presidente López Obrador con la publicación de videos en los que su hermano Pío (así se llama) está recibiendo paquetes de dinero por parte de David León Romero, quien fue eficiente director de la Coordinación Nacional de Protección Civil; era quizá el mejor funcionario de la “cuatro te” por increíble que parezca, sin saber que también era sumamente eficiente en repartir dinero oscuro para el movimiento del lopezobradorato.

OPACIDAD

Ayer publicamos en este espacio, sin saber que iban a filtrarse esos videos, que sería conveniente conocer cuánto dinero gastó amlo durante los 18 años que anduvo en campaña política por la presidencia de México; de dónde obtuvo el dinero que se supone debieron ser miles de millones de pesos por el largo tiempo que tardó en ganar la silla del águila. No hay información al respecto. Eso también es síntoma de corrupción, aquí y en Wuhan, China.

¿Y MONREAL?

Cómo olvidar cuando el exgobernador expriista de Zacatecas, hoy flamante senador morenista, Ricardo Monreal, siendo jefe delegacional en Cuauhtémoc, del entonces Distrito Federal, allá como por el 2015, se le apareció como por arte de magia una maleta con más de un millón y medio de pesos. Dijo que no iba a agarrar un solo cinco, “no vengo a robar” y supuestamente ingresó ese dinero a la tesorería.

SORPRENDIAS

Pero, por otra parte, supuestas colaboradoras de Monreal en ese entonces, identificadas como Benelly Jocabeth, María Lizeth y Sofía fueron sorprendidas por la Policía Federal en el aeropuerto de Tapachula transportando un millón de pesos, llevaban propaganda de “morena” y una etiqueta con el nombre de Monreal. Y eso no es todo. El director jurídico de Monreal en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo de Antuñano, fue detenido la madrugada del 16 de septiembre del 2016 con 600 mil pesos en su poder pero no pudo acreditar la propiedad del dinero.

LODAZAL

Este ahora exfuncionario, quien era mano derecha de Monreal, dijo que eran producto de “donativos” (AMLO les llama ahora “aportaciones”). Lo bueno es que esa gente es como “los plumajes que cruzan el pantano y no se manchan”. Total, que una vez más queda en entredicho la honestidad de los integrantes de la “cuatro te”, aunque dicen que en su caso no hay punto de comparación con lo que robaban “los de antes”. Dicen que no son iguales. Tal vez no. Quizá sólo sean un poquito peor.