CIRCO

Si acaso llegan a pisar la cárcel alguno o algunos de los políticos perseguidos por la cuarta “transformación” por los supuestos sobornos, será para dar más realce a la farsa, al circo que tan torpemente ha estado orquestado el inquilino de Palacio Nacional en vísperas, qué casualidad, del arranque del proceso electoral. Qué bueno que combatan la corrupción, que ojalá se recupere el posible daño patrimonial que causaron a las arcas nacionales y se castigue a los corruptos, como Emilio Lozoya, por ejemplo, “delincuente confeso”, como lo calificó el gobernador de Querétaro.

CAMPAÑA

En aras de impartir justicia, de acabar con la impunidad, de desterrar la corrupción, sería conveniente saber cuánto gastó el propio López Obrador durante los 18 años que anduvo en campaña por la presidencia de México, de dónde salieron los recursos, quién financió el plantón en Reforma, de qué vivió durante todo ese tiempo si no trabajaba, amén de que aún está pendiente saber cómo le hizo Manuel Bartlett para adquirir 23 residencias, mismo caso de Irma Eréndira Sandoval con sus seis mansiones.

ESCÁNDALOS

La “cuatro te” tiene varios escándalos. Está, por ejemplo, la compra de 20 20 ventiladores por 1.5 millones de pesos cada uno que adquirió el IMSS a León Manuel Bartlett, hijo del director de CFE, que además eran de pésima calidad al no contar con pantalla táctil y definitivamente eran inservibles. No pasó nada, no hubo sanciones y todos felices, felices, felices. Bueno, dicen que regresaron los aparatos. Nadie lo vio.

MEDICINAS

Cómo olvidar lo sucedido en Jalisco con el “súperdelegado” Carlos Lomelí Bolaños quien era juez y parte en la venta de medicamentos al régimen federal de manera ilícita; supuestamente sus empresas farmacéuticas fueron inhabilitadas 2 años 6 meses. ¿Qué sucedió antes? Lomelí, al parecer compadre de López Obrador, renunció a la superdelegación tras el escándalo.

SIN “DOLO”

Tampoco hay que dejar de lado los casos de corrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a cargo de Ana Gabriela Guevara, por la desviación de más de 50 millones de pesos. No hay castigos. Tal vez la “cuatro te” diga, como antes decían los panistas en la época de Carlos Medina Plascencia: “es que lo hizo de buena fe y sin dolo”.