CLASES

Persisten muchas dudas en los padres de familia sobre el modelo de educación que ha propuesto la Secretaría del ramo a nivel federal. Y más confusión ha surgido, desde que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ha dicho que los maestros que impartan clases a distancia en este nuevo sistema, estarán ¡asesorados por un conductor de televisión! Mientras no sea “Chuponcito” o los del programa “Miembros al aire”. No sabemos. Total, que hay absoluto desconcierto ante la ineficacia de las medidas de la “cuarta transformación”.

RETO

Por lo pronto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo declara listo a Guanajuato para el inicio del ciclo escolar 2020-2021 este 24 de agosto. Dice que uno de los grandes retos es garantizar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Iniciarán las clases el próximo lunes con los efectos de la pandemia del coronavirus y ante el temor de que los alumnos se contagien si regresan al aula escolar, se prefiere aplicar la educación a distancia anunciada por la SEP.

CAPACITACIÓN

Se dice que los 76 mil 262 maestros ya cuentan con el material tecnológico y pedagógico para estar en contacto con los discentes y que además se brindará capacitación a los padres de familia para el acompañamiento de los menores durante las clases por televisión, aunque no dicen de qué manera, cómo y cuándo esa capacitación. Esta modalidad, sin embargo, será una jornada triste puesto que el comercio se verá muy afectado. Papelerías, tiendas deportivas, de uniformes escolares, etc., no tendrán las mismas ventas de ciclos anteriores.

CIRUGÍAS

Hace más o menos cuatro años, el Hospital General de Guanajuato fue designado con el nombre del Dr. Valentín Gracia quien atendió de manera gratuita, durante varios años, a niños y personas adultas con labio leporino y paladar hendido, mejor conocido como “Sonrisa Alegre”, en campañas realizadas por el DIF estatal. Lamentablemente este médico, originario de Veracruz pero residente en los Estados Unidos, dejó este mundo en el año 2012.

¿Y LUEGO?

Quizá esa irreparable pérdida sea la causa por la que el DIF estatal ya no realiza campañas similares para corregir, mediante cirugía, esos defectos congénitos. No se sabe tampoco cuántos menores en la actualidad requieren de una intervención para corregir ese problema y que por ello pasan una situación complcada, que además requiere, una vez hecha la operación, de terapias de lenguaje. El Dr. Gracia Sánchez era un extraordinario cirujano y haría bien el gobierno del estado en retomar esas campañas altruistas con otros médicos.