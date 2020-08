ESTRATEGIA

Primero fue el programa “Escudo” en el que fueron invertidos miles de millones de pesos durante el sexenio de Miguel Márquez; luego entra nuevo gobernador y se aplica el operativo “Golpe de timón” que en realidad iba destinado a desmantelar el cártel Santa Rosa de Lima, como se consiguió finalmente. Ahora Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anuncia el fin de “Golpe de timón” para entrar a una nueva modalidad: “Estrategia por un Guanajuato seguro” que, igualmente, va a combatir a la delincuencia.

CECOM

No estaría de más que en este nuevo diseño en pro de la seguridad, se destinaran más recursos económicos a las policías preventivas para paliar los brutales recortes de la Federación a programas como el Fortaseg, pero también que modernicen los famosos C4 y el C5i porque, sobre todo en los municipios, nadie sabe para qué tantas cámaras de vigilancia en las ciudades si esos centros de operación no funcionan. Jamás se ha sabido que gracias al seguimiento a través de las videocámaras haya sido detenido un delincuente… perdón, un inocente (mientras no se demuestre lo contrario, aunque haya sido capturado in fraganti).

DESCARTADO

La autopromoción en redes sociales de Sixto Zetina Soto, “ahijado” político de la exprimera dama Margarita Zavala, hizo pensar que tenía luz verde de México Libre para hacer una especie de precampaña, con miras a un cargo de elección popular para las elecciones del 2021, lo que hizo levantar cejas a varios que conocen la fama de este muchacho alegre.

PATITO FEO

Pero fuentes informativas de ese incipiente partido político, el cual espera recibir del INE la constancia de registro el próximo primero de septiembre, nos dicen que por parte de MELI, o sea México Libre, el exalcalde irapuatense no va a figurar en la lista de invitados a la gran fiesta democrática. Piensan que esa especie de autodestape puede ser una estrategia de Acción Nacional, pero algunos blanquiazules creen que ya fue suficiente con los estropicios de Sixto durante su trienio, además de que operó en contra del partido, así que mejor “nel pastel”. ¡Ah!, por cierto, el “Perderé” (PRD) ya tiene nuevo presidente. Es David Cristóbal Cano Hernández.

QUEJAS

Tanto el presidente López Obrador como su esposa Beatriz Gutiérrez Müeller han puesto el grito en el cielo, la tierra y en todo lugar en contra de las otrora “benditas redes sociales”, desde las que sus “adversarios” lanzan críticas a su pequeño hijo y no les falta razón; muchos internautas, sin embargo, dicen que por qué no se pusieron en ese plan de defender a los menores por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. La gente ya no se deja.