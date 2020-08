VACUNA

Con tal de ganar simpatizantes, adeptos y desde luego votos en las elecciones del 2021, la cuarta transformación ha anunciado que México, junto con la hermana república de Argentina, producirán una vacuna, un antídoto, contra el letal coronavirus asiático que de hecho ya tiene nacionalidad en casi todos los países del orbe.

CONTRAPRODUCENTE

Consideramos que ese anuncio es precipitado porque están viendo que sigue la curva ascendente de contagios de la Colvid-19 y si de por sí muchos ciudadanos siguen sin creer en la enfermedad, otros tantos no aplican los protocolos y a unos más simplemente les vale, con la información de que tendremos vacuna pues va a ser peor el relajamiento de las medidas sanitarias.

LUCRO

Pero ese proceso, el de la vacuna, no es de “enchílame otra”. La elaboración del biológico no va a ser de la noche a la mañana; además, ya se tiene previsto que pudiera no resultar, por ello se habla de una inversión de riesgo. Así es que no cantemos victoria a priori. Por lo que toca a la cuarta transformación, muy mal que se esté colgando la medalla de algo que ni siquiera existe. Sólo lucra políticamente sin considerar que ya hay más de 54 mil muertos por Covid en el país. No es fortuito el anuncio.

HOMICIDIOS

Como por arte de magia, eso parece decir el presidente López Obrador, la ola de homicidios en el Estado de Guanajuato ha disminuido de manera considerable, a tal grado que hemos dejado el nada honroso primer lugar a nivel nacional, según dijo a los desmañanados que acuden a su conferencia de prensa. Dice que este fenómeno se da a partir de la captura del líder del cártel Santa Rosa de Lima.

INFORME

Dentro de pocos días, AMLO va a rendir su tercer informe de gobierno, este sí el oficial. El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, asegura que López Obrador llega muy debilitado a este informe, con menor popularidad y con una legitimidad que se va perdiendo. Por eso, el congresista le pide al inquilino de Palacio Nacional que se conecte con la realidad, deje de hacer campaña y busque la unidad para sacar a México adelante.

CERO

A nuestro juicio, el mandatario nacional no tiene nada qué informar. No ha hecho nada, no hay resultados, no ha cumplido promesas de campaña y México está cada día peor.