OCURRENCIA

“Rediseña tu ciudad. ¿Cómo sería tu centro histórico ideal?” es el nombre de un concurso convocado por la presidencia municipal de Guanajuato, que en el fondo consiste en validar que las azoteas de casas y edificios catalogados sean convertidas en cantinas. Especialistas en el tema se han opuesto terminantemente a ese concurso con el argumento de que va en contra de la conservación del patrimonio histórico y del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

SOSPECHA

¿Sabe quién está detrás de esta ocurrencia? El panista Juan Carlos Delgado Zárate, director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Este funcionario estuvo muy ligado a los sospechosos permisos otorgados para el desarrollo de un fraccionamiento residencial en la Sierra de Santa Rosa conocido como Cucursola, mismo que es auspiciado por el diputado federal panista Sergio Ascencio Barba. Por cierto, nadie sabe en qué quedó el juicio de lesividad para derogar las licencias concedidas por el municipio.

ALDAMA

Habitantes de la comunidad de Aldama, del municipio de Irapuato, realizaron una manifestación la tarde del lunes para expresar su rechazo a la instalación de un relleno sanitario. Con pancartas y consignas, los lugareños expresan que no van a permitir ese tiradero. Temen por su salud. Las autoridades municipales emitieron un posicionamiento en el que dicen estar dispuestos al diálogo, pero que además ese es un proyecto de particulares. Pues ya urge que se reúnan a discutir el problema, porque en estos tiempos la gente ya no se deja y más vale prevenir un conflicto social en víspera del proceso electoral 202-2021. Se necesita tantita voluntad nada más.

COLEGIATURAS

Varios cientos de familias que tienen a sus hijos en colegios particulares, se han negado a pagar las mensualidades pese a que sus “bendiciones” estuvieron recibiendo clases a distancia; la inmensa mayoría de esas familias pertenecen a la clase pudiente y aunque no lo crea son las primeras en negarse a pagar; algunas prefirieron cambiar a sus chamacos a una escuela pública con el pretexto de la crisis económica generada por el coronavirus. El dinero de las colegiaturas e inscripción es para los gastos en el plantel como salarios, agua, luz, renta, impuestos, material didáctico, alimentos, etc. ¿A poco creen que los maestros o el director no cobran?