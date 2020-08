DESASTRE

Lo sucedido en la comunidad de Aldama, en Irapuato, en donde decenas de personas resultaron damnificadas por los estragos que dejó la tormenta, no es cosa menor. Aunque por fortuna no hay pérdida de vidas humanas que lamentar, los daños materiales son incuantificables; por lo menos 18 familias perdieron absolutamente todo su patrimonio, es decir, personas de escasos recursos económicos.

¿Y EL PLAN?

Hoy más que nunca, se hace necesaria la solidaridad de los irapuatenses para ayudar a esas personas en desgracia. El agua del arroyo desbordado alcanzó niveles históricos inimaginables. En algunas zonas hasta 2 metros. No entendemos, por lo mismo, por qué no se ha aplicado ahí el Plan DN-III-E del Ejército Mexicano. Esa gente necesita ayuda urgente. Así haya sido una sola vivienda afectada, se le debe auxiliar.

BORDOS

Por parte de las autoridades municipales se está actuando a través del DIF municipal y de Protección Civil pero es necesario que fluya más ayuda de otros niveles de gobierno. Por el momento se dispuso reforzar los bordos del arroyo Zarco; sabemos que no es suficiente; las familias requieren en este momento ropa y alimentos, camas, colchones, un lugar seguro.

SÚPERDELEGADO

No se sabe si han acondicionado algún albergue. Ojalá que intervengan nuestros representantes populares porque no hemos visto que se asomen. Tampoco sabemos nada del “súperdelegado” Mauricio Hernández, encargado de programas sociales federales. O sea que ni uno ni otro. Pero qué tal ora que se acerque el proceso electoral del 2021.

NARANJA

Desde que se anunció que en Guanajuato cambia el semáforo rojo a naranja, ya saben, la gente está creyendo que puede andar de china libre. El cambio de color no es porque se esté erradicando el coronavirus, es para mitigar los efectos negativos en la economía, reactivarla, recuperar empleos, adaptarse a la nueva situación.

CONTAGIOS

Naranja no es verde, dice la Secretaría de Salud de Guanajuato; si aumentan los contagios, se volverá al rojo, dicen las autoridades sanitarias, y es posible que a un confinamiento más severo. De hecho, estamos observando que el número de decesos unos días aumenta, otros no tanto, pero no se ha podido aplanar la curva.