PANDEMIA

La Organización de las Naciones Unidas ha urgido a todas las naciones del orbe a reabrir escuelas “en cuanto tengan controlada la pandemia” pues dice que la educación a distancia, con clases por radio, por televisión y en línea deja a muchos alumnos atrás. La pandemia está aumentando las desigualdades educativas y amenaza con deshacer de golpe los progresos logrados en las últimas décadas. De ahí la importancia de reanudar las actividades escolares.

“AUJTERIDÁ”

Pese a la importancia que representa la educación en todo el mundo y más en economías emergentes como la nuestra (antes eran del tercer mundo o subdesarrolladas), en México la “cuatro T” disminuyó en 11 por ciento el presupuesto para educación básica, unos 4 mil 500 millones de pesos para el presente año, como resultado de su política de “aujteridá republicana”.

REDUCCIÓN

Los programas de Desarrollo Profesional Docente, Primera Infancia y Escuelas de Tiempo completo fueron los más castigados con una reducción de más del 50 por ciento. No hay que olvida que el lopezobradorato canceló la Reforma Educativa. Ahora, con la nueva modalidad de reanudar actividades escolares con programas en radio televisión, la cosa se complica. Hay que mencionar que para este año hubo un “corte dramático” en la formación de los maestros. Sólo les dan 43 centavos diarios a cada uno con ese fin.

FARSA

En las Escuelas de Tiempo Completo el recorte fue de casi la mitad. De 10 mil millones de pesos que recibieron en 2019, este año solamente son poco más de 5 mil millones de pesos. Esto da una idea de que, para la cuarta transformación, la educación no es importante y que prefiere destinar recursos a programas electoreros, la compra de voluntades, para perpetuarse en el poder, de ahí que el novedosísimo modelo por televisión que anunciaron con bombo y platillos, sólo es otra farsa y una contradicción con la realidad de los hechos.

MORENISTAS

Andan muy contentos los legisladores de “morena” haciendo campaña a favor de su pastor allá en san Lázaro, Mario Delgado, para que este sea elegido presidente de ese bodrio llamado Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, no llega a partido político. Y en Guanajuato no quieren a Ernesto Prieto. Dicen que una elección de dirigencia estatal, sería catastrófica. Otro tema. López Obrador, en su gira por Sinaloa, bajó de su lujosa camioneta y posó junto al “Komander”, autor de narcorridos. En otras de sus campañas por el interior del país, no quiso descender a atender peticiones de las familias de desaparecidos para “guardar la sana distancia”, según dijo. ¿Hay duda de para dónde va este régimen?