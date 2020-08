MARRO

El presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima conocido como “El Marro”, hasta ayer no había sido trasladado al penal de Almoloya conocido como El Altiplano, el centro penitenciario federal. El inculpado aún se encontraba detenido en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) porque tiene cuentas pendientes con la justicia guanajuatense. Se nos ha informado que ese órgano jurisdiccional está integrando carpetas de investigación por diversos delitos del fuero común en contra de ese presunto delincuente.

CUMPLIDO

Allá en la Cámara de Diputados de Guanajuato, el legislador morenista Ernesto Prieto Gallardo dice que con la aprehensión del presunto huachicolero, su presidente López Obrador cumple con sus compromisos que suscribió en su visita a Salamanca e Irapuato; a Prieto se le olvida que fue una acción coordinada con el gobierno del estado, no todo el mérito es de la Federación y, además, se supone que para eso fue electo el tabasqueño: para que cumpla sus obligaciones, aunque este haya sido sólo un chispazo.

¿TRANQUILIDAD?

Pero el hecho de tener a uno de los presuntos capos más buscados del país y de Guanajuato en la sombra, no significa que ya tengamos paz, tranquilidad y sosiego; no han disminuido las ejecuciones entre bandas rivales. Los asesinatos siguieron este inicio de semana sobre todo en la región de Celaya en la que aparecieron nuevas víctimas con sus respectivos mensajes en cartulinas firmados por el CSRL en el que dicen que no se han ido. La delincuencia organizada es como la Hidra de Lerna, el monstruo de la mitología griega, al que le cortaban una cabeza y le volvían a salir no una sino dos cabezas más.

SEMÁFORO

En tanto el subsecretario de salud Hugo López-Gatell se empeña en declarar a Guanajuato en semáforo naranja sin tener conocimiento, el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud en el estado rechazó esa pretensión y dijo que, no, que seguimos en semáforo rojo por el aumento de casos de contagio. Y ayer se le cayó el sistema a López-Gatell. Eran las 6 de la tarde y aun no estaba restablecido, por lo tanto, se desconocía número de nuevos contagios y fallecimientos. Van de mal en peor.

CONFINAMIENTO

Una encuesta de la empresa Inmersa Marketing establece que el 91% de personas encuestadas está a favor de usar cubrebocas. En caso de que la situación por Covid-19 se agrave y continúen aumentando los casos, el 61 por ciento de los encuestados apoya regresar al confinamiento.