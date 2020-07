ASESINATO

Así como han agilizado investigaciones y logrado capturar a los criminales de hechos que han sacudido a la sociedad guanajuatenses, así deben acelerar los trabajos para dar con el o los responsables del atroz asesinato de Dulce Guadalupe, una joven irapuatense de 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el lecho de un arroyo.

LENTITUD

Ella era trabajadora de una planta automotriz. No han revelado los resultados de la necropsia. Tal vez como no era una celebridad, un personaje de la política, un familiar de algún influyente, por eso es que no hay avances en las indagatorias. Puede ser también que nos equivoquemos y que ya hasta tengan tras las rejas a los feminicidas.

INDEFENSAS

Lo cierto es que las mujeres están totalmente indefensas y desprotegidas. Si ni en su propio hogar están seguras, qué puede esperarse en las calles en las que impera la “ley de la selva”, la “tierra de nadie”. Esto lo decimos porque la crisis sanitaria ha afectado más a las mujeres en su ingreso, salud y mayor exposición a la violencia, como dice la senadora Alejandra “La Wera” Reynoso.

VIOLENCIA

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer el informe de violencia contra la mujer en el que dice que en el primer semestre del año hubo mil 800 delitos de violencia contra la mujer, un aumento del 20% con respecto al mismo periodo del año pasado. Todos estos datos a nivel nacional.

ALERTA

Las carpetas de investigación por feminicidios se incrementaron 40 por ciento entre mayo y junio; este año van 473 víctimas de feminicidio y mil 443 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso, esto significa que cada día 8 mujeres son asesinadas. Además, las denuncias por violación aumentaron 22% de abril a junio y la trata de personas 13.4%. Las llamadas al 911 por violencia contra la mujer se incrementaron 46% respecto al primer semestre del 2019.

BESTIAS

¿Por qué se niegan a decretar la alerta de género? Según el mismo Secretariado Ejecutivo, Guanajuato encabeza la lista con más de 172 feminicidios este año. Los familiares de Dulce María están esperando se haga justicia, se esclarezca el caso y se refunda en la cárcel a las bestias que le quitaron la vida.