HUMILLACIÓN

Qué bueno que don Javier Jiménez Espriú dio muestras de dignidad, de no permitir las consabidas humillaciones a las que está acostumbrado López Obrador contra integrantes de su gabinete, y finalmente ha renunciado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de que el tabasqueño le restó autoridad al despojarlo de las aduanas (que competen a Hacienda) y los puertos (a SCT) para entregarlos bajo la administración de la milicia.

SOBAJADO

Uno que no ha mostrado esa dignidad y valentía es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien permitió que su jefe el presidente lo ridiculizara en público durante la mañanera, al burlarse de él por haber declarado que el cubrebocas es uno de los elementos que podrían permitir la recuperación económica. Herrera quiere ser gobernador de su estado natal, Hidalgo, y quizá por ello aguanta ser sobajado. No hay que olvidar que el tabasqueño también se dio el lujo de regañar en público a Mario Delgado y a Ricardo Monreal por no desahogar sus iniciativas.

VIOLACIÓN

Por lo que se refiere a la militarización de puertos y aduanas, el senador guanajuatense Erandi Bermúez señala que esa medida viola flagrantemente los artículos 90 y 129 constitucional. Este último dice a la letra: “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas”. Administrar aduanas y puertos es facultad de las secretarías de estado. ¿Qué esperan para iniciar juicio político

¿MIEDO?

a la fecha no hemos visto que ni el presidente de México, ni gobernadores, ni senadores, como tampoco diputados locales y federales ni presidentes municipales se hayan armado de valor para visitar por lo menos un hospital, uno solo, a fin de dar alientos y apoyo a médicos, enfermeras, personal administrativo y a los familiares de los enfermos que luchan por sus vidas. AMLO debería poner el ejemplo.

INSENSIBLES

Entendemos que deben ser los primeros en respetar la contingencia, pero en su calidad de representantes populares primero está, precisamente, el pueblo. Ahí es donde se ve de que tamaño es la solidaridad, el vínculo de los gobernantes hacia la sociedad. ¿Tienen miedo de contagiarse? ¿Entonces los médicos nada más se deben arriesgar? Muy mal que no hagan esos recorridos. Los pueden hacer con trajes de astronauta si quieren, pero nomás no. ¡Ah! Pero ya se acercan las elecciones.