EL FIC

Decíamos en la pasada entrega que luego del devastador terremoto de septiembre de 1985, el Festival Internacional Cervantino fue cancelado. En su lugar, el entonces gobernador de Guanajuato Rafael Corrales Ayala determinó la realización de un Festival Cultural de Otoño obviamente de menor dimensión. Ya hubo, pues, una primera vez en que se suspende el FIC y con lo de este año ya suma dos. Cambiarlo a digital no es, definitivamente, lo mismo.

PÉRDIDAS

Y si no es lo mismo para los amantes del arte y la cultura, menos lo va a ser para los prestadores de servicios turísticos ni para las autoridades municipales. Los primeros, porque no tendrán clientela extra, sobre todo los cantineros, bareros y antreros pues alcohol es lo que más se consume. Y el municipio porque va a dejar de percibir ingresos por concepto de cobro de permisos por horas extra por venta de alcohol, vendedores ambulantes, hippies (perdón: artesanos), etc., y por remisiones a barandilla de borrachos en la vía pública.

DERRAMA

En la edición del año pasado, según cifras oficiales, la celebración del Festival Internacional Cervantino dejó una derrama de 615.7 millones de pesos, con un total de 414 mil visitantes, 65 mil turistas-noche, 39 mil 314 habitaciones con una ocupación hotelera que promedió un 57 por ciento. El gobierno federal invirtió 80 millones, 20 por ciento menos que en el 2018 (ya conocemos el oscurantismo de la “Cuatro Te”). Canadá y Guerrero fueron los invitados de honor. Se tuvo la participación de 2 mil 996 artistas de 35 países. A los espectáculos del programa oficial asistieron 144 mil espectadores. Este año gana el coronavirus.

ASUETO

Rechazaron en e Congreso la propuesta del diputado de “morena” Ernesto Prieto Gallardo consistente en declarar sea de asueto el día del natalicio del Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, es decir, el 8 de mayo de cada año. Otra ocurrencia parecida fue la de su homólogo federal del mismo partido, Edelmiro Santiago Santos, quien propuso que el primero de julio sea declarado “Día de la Cuarta Transformación” en México. Nada más falta que propongan que López Obrador sea beatificado y luego canonizado.

DESCABELLADO

Vamos a suponer sin conceder que la idea de Prieto no esté tan descabellada y que el director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, el exdiputado federal, exdiputado local, expresidente estatal del PAN, el gran Gerardo de los Cobos Silva lo esté bloqueando como lo asegura, pero el que de plano se pasó de la raya fue el legislador neoleonés. ¿Día de la Cuarta Transformación? Si precisamente los mexicanos estamos esperando a que se dé ese cambio y nada; más bien vamos en retroceso. Hay que ser más serios.