CERVANTINO

Se confirma la versión de que no habrá edición 48 del Festival Internacional Cervantino de manera presencial. Va a ser una “fiesta del espíritu” pero virtual o digital. En Guanajuato la autoridad competente apenas acaba de informarlo, cuando allá en la Ciudad de México ya se sabía que el Caballero de la Triste Figura no va a cabalgar por las estrechas callejuelas de Cuévano, por primera vez desde 1985 en que se suspendió por el terremoto.

PANDEMIA

El motivo ya lo conocemos. La pandemia del coronavirus. Confirmada esta información por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Cultura y el comité organizador, va a representar otro duro golpe a la economía de Guanajuato y de los prestadores de servicios turísticos de la capital del estado que estaban esperando con verdadera ansiedad la realización de la magna fiesta cultural y artística.

RIESGO

De hecho, ha trascendido que el país y el estado de la república mexicana invitados de honor también habían decidido no participar físicamente. Coahuila y Cuba los invitados de honor. Como se sabe, el Cervantino no se circunscribe a la presentación de espectáculos en teatros y escenarios naturales (como la Plazuela de san Roque) que sería lo ideal, sino que los fines de semana es aprovechado por miles de visitantes para el relajo, la disipación, el consumo de alcohol, entre otras sustancias tóxicas. Ahí puede estar el riesgo de contagio de Covid-19. Pero un FIC a distancia, a través de internet, no va a ser lo mismo y por lo tanto los que salen perdiendo son los comerciantes de los diversos giros.

CLAUSURA

En diversos municipios del estado varios locales comerciales han sido severamente sancionados por incumplir las medidas sanitarias, lo que repercute negativamente en la economía de todos. A estas alturas ya no sabemos qué es lo más conveniente. Los contagios de coronavirus suben como la espuma, pero creemos que es contraproducente clausurar negocios en plena crisis económica propiciada no sólo por la pandemia, sino por la errática estrategia de la “Cuatro Te”. Los únicos afectados son los trabajadores de esas empresas.

MÉDICOS

En redes sociales circuló una información falsa en el sentido de que todos los médicos del país analizaban una especie de paro de labores a nivel nacional, en protesta porque mucha gente sigue sin acatar los cuidados sanitarios y sin tomar en cuenta el sacrificio del personal para atenderlos. Sin embargo, la comunidad médica sí hace un llamado a la ciudadanía para que extreme medidas…