CHOCOLATE

No se trata de ninguna importación. En realidad, la entrada de vehículos “chocolate” procedentes del extranjero, la inmensa mayoría de los Estados Unidos, es un contrabando de unidades chatarra en muchos de los casos. Se estima que en el país hay cerca de 20 millones de este tipo de unidades automotrices que circulan, por así decirlo, de manera clandestina, es decir, sin documentos de legalización, sin facturas, sin contrato de compra-venta, etc.

COMPETENCIA

Las repercusiones de operaciones de esa índole impactan negativamente en las agencias automotrices de México que, en primer lugar, venden menos vehículos y, en segundo, hay menos ingresos para el erario público por concepto de pago de impuestos y esas cosas, como también se corta la cadena de suministros de autopartes para la fabricación en las plantas armadoras.

AFECTACIÓN

En resumen, la introducción de vehículos extranjeros de manera ilegal ha causado un desbarajuste a la economía, una afectación al medio ambiente, inseguridad y anarquía en términos generales. A la fecha, sin embargo, ningún gobierno ha hecho algo para frenar esa piratería que raya en la delincuencia o bien para regularizar esas unidades chatarra de las que se deshacen los norteamericanos y la que los mexicanos, por desgracia, adquirimos.

FACULTADES

No sabemos hasta que grado la federación o los gobiernos de los estados tuvieran las facultades para legalizar los chocolate. En un inicio fueron toleradas con el argumento de que eran “para la gente del campo que carece de recursos económicos para adquirir una unidad nueva”, pero hemos visto que hay ya muchas camionetas y automóviles de “lujo” circulando con placas apócrifas de organizaciones que se dedican a vivir de ellos a base de engaños, pues pese a sus plantones, marchas y manifestaciones no han logrado la regularización. Más bien sólo se dedican a protestar cuando hay operativos de decomisos, no les conviene sean legalizados porque se les acaba el negocio.

REPLAQUEO

Guanajuato recién empieza campaña de replaqueo a partir de septiembre. No se ha dicho si ese tipo de máquinas móviles estarán contempladas. se supone que no puesto que los poseedores carecen de documentación. No se debe, sin embargo, tratar a los cochetenientes cumplidos de una manera y a los irregulares hasta les dan todas las facilidades. Es necesario que se haga ya algo al respecto. No se trata de retirarlos de circulación sino de que se ajusten a nuestras leyes y paguen sus impuestos.