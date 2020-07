ENTREGUISMO

Finalmente, en el primer encuentro entre los mandatarios Donald Trump y López Obrador, allá en los dominios del norteamericano, se dio lo que muchos temían: el entreguismo y sumisión del inquilino de Palacio Nacional. Mucho incienso de parte del tabasqueño hubo hacia el magnate gringo en el primer mensaje. Ninguna defensa hacia los trabajadores indocumentados ante las descalificaciones que ha proferido el norteamericano.

COMPARSA

No se puede decir que vaya a haber saldo positivo de esta reunión oficial, que no visita de estado. No pudo pasar inadvertida la presencia de seguidores obradoristas aunque, así como se las gastan los de morena, no se duda tantito que fueran acarreados… Aunque no lo crea. Trump dijo que la relación se basa en la “confianza” y en el “respeto mutuos”. Nada más le faltó decir que casi son como hermanos.

ARMAS

De parte de López Obrador no hubo ningún planteamiento o reclamo relativo al inmenso tráfico de armas a nuestro territorio proveniente, precisamente, de la Unión Americana. El problema se ha agudizado a raíz de los enfrentamientos entre las bandas del crimen organizado y de los atentados contra mandos policiacos, como fue el caso de Omar García Harfuch en el que utilizaron Barrett calibre .50.

PROLIFERACIÓN

La proliferación de armas, que inclusive ingresan también por la frontera sur… es más, por cielo, mar y tierra… ha dado pie a que se extienda la violencia. Nadie, sin embargo, ni “liberales”, ni “conservadores”, ni “izquierdistas”, ni “neoliberales” ha hecho nada por erradicar el problema. López Obrador debió aprovechar su obligada asistencia a los EU para exigirle a su “amigou” hacer algo al respecto.

EXCESO

Con el pretexto de que las familias de Irapuato, en este caso, se vieron en la necesidad de estar confinadas en sus hogares por culpa de la peste nueva, estas han tenido que sufrir las consecuencias. Tanto la Comisión Federal de Electricidad como la JAPAMI elevaron considerablemente los cobros por consumos de luz y agua, respectivamente, pero de una manera exagerada.

INJUSTO

No es así y sin embargo el cobro es parejo. Los domicilios particulares donde solo vive una persona y que por razones de trabajo permanece fuera todo el santo día, no se salvaron; llegaron recibos a más del doble. No toman en cuenta, además, que muchas personas se quedaron sin trabajo y que no van a poder pagar esas elevadas facturas. El corte de los servicios es lo que sigue.