TERROR

No se ha visto por ningún lado, que los diferentes anexos que hay en la entidad -de hecho, no se sabe ni cuántos operan- estén siendo revisados como se prometió a raíz del múltiple homicidio en Arandas. De hecho, es una promesa desde diciembre del año pasado que no se está cumpliendo. Por la saña con la que quitaron de la vida a jóvenes que deseaban vivir sin adicción, hay psicosis, un ambiente de terror en dichos centros de rehabilitación.

INDIFERENCIA

Cero y van dos anexos de los que han empezado a fugarse los muchachos internos ante el pánico de que vayan a ser atacados. El primero fue en el fraccionamiento Colón en el que las autoridades no han dado seguimiento pese a que hubo jóvenes golpeados y amenazados de muerte; el segundo en San Juan Bosco y Las Américas en el que presuntamente hubo amenazas. Indiferencia oficial, es la respuesta.

DISCUSIÓN

Ha habido diversas opiniones, como lo estamos comentando, acerca de la necesidad o no de modificar el sistema penal acusatorio ante la gran cantidad de delincuentes que son dejados en libertad con la mano en la cintura, solo porque un policía los vio feo. El modelo es absolutamente protector de quienes han infringido la ley, tan es así que la Fiscalía General del Estado se negó a proporcionar las fotografías de los tres presuntos multihomicidas supuestamente detenidos.

MISTERIO

¿A qué se debe tanto misterio? ¿Cuál es la razón por la que se está brindando una exagerada protección a esos presuntos implicados? Es extraño que sólo a través de un boletín informativo y no en rueda de prensa por lo menos virtual, se haya dado a conocer el supuesto esclarecimiento de este sonado caso que trascendió fronteras y que, sin embargo, con un simple comunicado informan a la opinión pública. Pero confiemos en las autoridades investigadoras y persecutoras del delito pero sí llama poderosamente la atención que no proporcionen imágenes de los acusados. Dicen que porque “un juez de control así lo ordenó”. ¿En serio?

FANTOCHE

No le quedó más remedio a López Obrador que sujetarse a las reglas, por no decir órdenes, del imperio norteamericano para aceptar, dócilmente, el uso de cubrebocas y hasta una prueba anti coronavirus. Eso, de entrada, no es acudir a los Estados Unidos “con dignidad y decoro”; es un garrafal error entrevistarse con Trump en plena campaña electoral y además es decepcionante el triste papel que realiza este presidente de 30 millones de mexicanos.