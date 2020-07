PARALÍMPICO

La directora de CONADE, la exvelocista y medalla de plata Ana Gabriela Guevara, no ha dado ninguna respuesta a las autoridades de Guanajuato respecto a las intenciones de reactivar el Centro Paralímpico Nacional, que tiene ya muchos años en el abandono. Posiblemente se deba a que la exatleta sonorense y fuerte aspirante a la gubernatura de su natal estado, está atendiendo la denuncia en su contra por un desvío de más de 50 millones de pesos. Además -ha de decir- estamos en plena contingencia sanitaria.

CONFINAMIENTO

En algunas entidades del país han tenido que regresar al aislamiento social debido al elevado número de casos de coronavirus, tanto de infectados como de defunciones, debido a que la gente no hace caso de las recomendaciones de las autoridades de salud. Hay fiestas, aglomeraciones, actividades normales como si no hubiese riesgo alguno y lo más preocupante es que le estamos echando a perder sus predicciones al rockstar de la Cuatro Te, Hugo López-Gatell, quien no ha podido aplanar la curva ni domar al mal del siglo. Era para que ya lo hubieran renunciado.

FILTRACIÓN

Durante la comparecencia virtual del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, ante diputados del Congreso local, quedaron varias dudas. Una de ellas, por qué se permitió que ciertos medios de comunicación tuvieran acceso al anexo en donde fueron masacrados 27 jóvenes (¿no se supone que es una zona resguardada? ¿Será porque son de “cobertura nacional” y les tienen miedo?), así como la filtración de datos delicados, por ejemplo el hecho de que eran siete presuntos asesinos los que ingresaron y que viajaban en tres vehículos. Algún empleado desleal de la FGE está compartiendo información reservada.

REVISIÓN

Nunca es demasiado tarde, aunque haya casi cuarenta o más vidas perdidas de por medio. Desde hace años se han estado denunciando las condiciones de los centros de rehabilitación que hay en el estado de Guanajuato pero sólo les han echado la bolita a las presidencias municipales o a las de salud. Pero nunca se hizo nada. Tuvo que darse una matanza atroz en la que murieron 27 jóvenes que deseaban alejarse de los estupefacientes y del alcohol, para que el gobierno reaccionara y eso a medias tintas.

INFRAHUMANO

Las condiciones en las que tienen a los internos son infrahumanas. Las instalaciones, pésimas. La alimentación ni se diga. Pura bazofia. Por cierto ¿en dónde está la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Por qué ha callado?