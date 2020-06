EN ROJO

Guanajuato sigue en semáforo rojo por el elevado número de contagios de Covid-19 y de defunciones, pero inexplicablemente a nivel nacional el mapa de López-Gatell tiene a nuestro estado en color naranja.

DESAFÍO

En estos primeros meses del régimen de la cuarta transmutación, se está cosechando lo que se ha venido sembrando desde el primero de diciembre del 2018, incluso aún antes. El atentado contra la vida del jefe de la policía de la ciudad de México, Omar García Harfuch, es resultado de la fallida estrategia de López Obrador consistente en acusar a los criminales con sus mamás y sus abuelitas y en pedirles se porten bien.

INDEFENSOS

Los mexicanos nos encontramos en completo estado de indefensión porque si un alto funcionario policiaco es atacado por la delincuencia, incluso de una manera tan sádica, qué podemos esperar los ciudadanos a quienes se supone debe cuidar la policía si esta no puede cuidarse sola. Estamos a un paso de la ingobernabilidad, del estado fallido, porque los distintos cárteles están apoderados de gran parte de territorio nacional.

IMPUNIDAD

Todo esto se ha derivado desde que en Palacio Nacional se declaró el fin de la guerra contra el narcotráfico; de no perseguir y capturar a los capos; de haber liberado a Ovidio Guzmán “El Chapito”; de no acabar con el huachicoleo con el argumento de que quienes roban combustible “lo hacen por necesidad”. La respuesta es un vehículo con explosivos en la refinería de Salamanca y el ataque al jefe policiaco de Ciudad de México. Ahora la estrategia debe ser “sálvese quien pueda” o “que cada quien se rasque con sus uñas”.

MONTAJE

Acá en Guanajuato el secretario de Seguridad Pública del Estado Álvar Cabeza de Vaca compareció de manera virtual ante los diputados locales. Salió bien librado hasta donde tenemos entendido; sin embargo, persisten dudas de la eficacia del desempeño de este funcionario, no por incapacidad, sino por el desgaste de tantos años en la corporación. No vimos una autocrítica, tampoco una nueva estrategia.

CONVOCAR

Es cierto lo que dice Álvar, que se requiere el compromiso de todos en materia de seguridad, pero no basta decirlo. Hay que convocar a todos los sectores, reactivar ese consejo ciudadano porque, llamar a la sociedad a participar. Tiene razón. No es tarea de uno solo pero la autoridad tampoco debe aislarse. Las estadísticas no son suficientes para demostrar que se está trabajando.