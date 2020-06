¿VALIDACIÓN?

Parece que la Credencial para Votar con Fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral (INE) sirve poco como identificación oficial o para realizar trámites, según se ha podido constatar. Cuando usted acude, por ejemplo, a una dependencia a realizar un movimiento o asunto, tiene que presentar una validación en la página del INE por internet, si no, va para atrás luego de una o dos horas de espera bajo el candente sol.

OBSTÁCULOS

La credencial del INE, entonces, por sí sola ya no tiene razón de ser. Muchas personas no saben que es necesaria una “validación” del documento. ¿No se supone que en la mica dice la vigencia? De hecho, ese dato aparece en la parte inferior lado izquierdo. Pero además trae la fotografía, la huella digital, el CURP, folio, clave de elector, domicilio, etc.

BUROCRATISMO

Pero, además, muchísimas personas ignoran que hay qué validar esa identificación y luego de perder tiempo esperando, se quedan sin arreglar el asunto. ¿Cómo le van a hacer quienes no saben siquiera manejar una computadora e imprimir una simple hoja donde dice: “Vigente. Sí vota”? Vamos de mal en peor con tanta tramitología y burocratismo. Qué flojera. Cuál “mejora” regulatoria ni que nada.

NI MODO

No habrá apertura de nuevos y más negocios en Irapuato este lunes. Todo esto obedece a que la gente no ha atendido las recomendaciones sanitarias y ahí están las consecuencias: un incremento exponencial de contagios y fallecimientos por coronavirus. Es una decisión atinada del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez pero es que no queda otra opción. Allá en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheibaum también acaba de revocar la autorización para nuevas aperturas.

DELEGACIÓN

Derechohabientes del INFONAVIT del municipio de Irapuato apelan a la sensibilidad y espíritu de servicio del delegado con sede en la ciudad de León, para que de manera anónima visite las oficinas de la subdelegación fresera y se dé cuenta del infierno que tienen que pasar al acudir a esas oficinas. Los empleados ni siquiera se toman la molestia de atender a la gente y, por el contrario, ponen a dar informes a la señora de la limpieza o al guardia de seguridad. Esto es cierto. Sabemos que el delegado Gustavo Pintos Gutiérrez es buen funcionario, incluso su regreso el pasado mes de agosto de 2019 fue bien recibido pues se sabe de su eficiencia. Ojalá tome cartas en el asunto.