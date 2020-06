TERQUEDAD

Lo que tanto estaban temiendo las autoridades se empieza a dar y todo por la terquedad de la gente en general. Los hospitales y los servicios médicos están a punto del colapso ante la incontenible escalada de enfermos por coronavirus. Uno de los riesgos es que, ante la falta de espacio en los nosocomios, muchas personas no podrán ser atendidas y por consiguiente perderán la vida, como ya está sucediendo.

IGNORANCIA

Nos está valiendo sombrilla el autocuidado, el confinamiento, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y gel antibacterial para salir a unas calles donde abundan las personas infectadas, tal vez asintomáticas, pero que son medios de contagio infectando a cientos más. Además, muchas creen que el coronavirus es un cuento, una invención del gobierno y por ello no toman las medidas sanitarias.

CRIMINAL

Las autoridades de Salud, las municipales, las estatales, han pedido hasta el cansancio que nos quedemos en casa, que acatemos las recomendaciones, pero con la mentalidad de que “eso a mí no me va a pasar”, no hacemos caso, salimos despreocupadamente y luego llevamos la infección a nuestros familiares. Eso ya es actuar de manera criminal.

CULTO

Está bien que los mexicanos nos caracterizamos, desde la época prehispánica, por rendir culto a la Muerte, esta cultura ancestral que celebramos a principios de noviembre, pero como dijo el “Cochiloco”: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No creemos que todos queramos morir y menos de una manera tan espantosa como la asfixia. Pero ya es responsabilidad y el gusto de cada quien.

FRACASO

En un foco rojo para el bastión panista, es decir, el Estado de Guanajuato, está convertido Pénjamo en donde el alcalde Juan José García López lo ha convertido en un municipio fallido en donde el que manda es el hampa. El alcalde sólo está de florero y tal vez ni eso. Los penjamenses están hartos de la inseguridad y la violencia, mientras “el doctor” ya está pensando en su futuro político pues dicen que irá en pos de una diputación.

INEPTITUD

Pénjamo está convertido en tierra de nadie. Hay mucho descontento de la sociedad y allá en la cúpula panista existe profunda preocupación porque pueden perder la elección municipal en el 2021, ante el desastroso papel de este señor a quien la reelección se le indigestó. Por si fuera poco, el municipio es uno de los más afectados por el coronavirus. Mal y de malas García López.