GRITO

No fue casual que la cumbre de gobernadores panistas aglutinados en la GOAN se realizara en el histórico municipio de Dolores Hidalgo, donde aquel 16 de septiembre de 1810, el cura don Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito de independencia. Esta vez, los mandatarios blanquiazules dieron el otro grito, pero a favor del federalismo, de la democracia, de las libertades, de los derechos de los mexicanos.

CERRAZÓN

En ningún momento en su pronunciamiento se habló de intentos golpistas, de derrocamientos, de separatismo. Eso sólo existe en la mente trasnochada del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Las propuestas formuladas por los gobernadores no tuvieron eco en Palacio Nacional, en donde el predicador, perdón, el presidente solo ha emitido descalificaciones y ha mostrado cerrazón a entablar un diálogo.

INCONGRUENTE

¿No es contradictorio e incongruente que por un lado emita su nueva Tabla de Moisés (decálogo) en la que habla de espiritualidad y de dejar el egoísmo? México necesita un auténtico liderazgo en la presidencia de la República, un estadista, un presidente que haga honor a la institución y que gobierne para todos, que tenga apertura para las voces críticas; no necesitamos un “iluminado”, no un párroco, no un evangelizador con discursos moralinos.

BRAVUCÓN

Y hablando del coronavirus, el periodista y escritor Diego Fonseca, dice en uno de sus artículos que “se necesitan dirigentes preparados para hallar soluciones dialogadas en un mundo que experimentará crisis profundas. Líderes capaces de re-unir a la sociedad, no incendiarios ni bravucones”. Dice que cuando Trump, Bolsonaro o AMLO ignoran el consejo profesional y se exhiben sin cubrebocas, estrechan manos y reparten abrazos, sugieren que están por encima de la inteligencia médica.

VÁNDALOS

Agrega que “presidentes con mensajes contradictorios banalizan el trabajo de médicos, enfermeras, y científicos. Minimizan la gravedad de la crisis y vandalizan el esfuerzo de las personas confinadas. Podemos votarlos una vez, pero si con las evidencias los reelegimos, no hay excusa: la bola recae sobre nosotros. Hemos sido capaces de empoderar o crear alternativas mejores. Es el problema de la deserción social de la cosa pública: se postulan quienes desean el poder y eso a menudo nos deja sólo con la opción del mal menor. Y esa es una salida degradante, porque supone que somos capaces de tolerar y aceptar que baje otra vez el umbral de calidad”.