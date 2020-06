TRANSPORTE

En la pasada sesión del Consejo de Reactivación Económica de Irapuato se dijo claramente que se tomarían medidas “más drásticas” por el uso del transporte público; sin embargo, los concesionarios no han atendido las recomendaciones de las autoridades pues, en varias rutas, los chatarrabuses van hasta el tope de pasajeros, varios de ellos sin cubrebocas, tampoco hay gel antibacterial, etc. El problema es que los contagios y defunciones por coronavirus se han disparado de manera impresionante.

VALEMADRISMO

Resultó contraproducente declarar el fin de la “sana distancia” por parte del régimen federal y también el reinicio de las giras de López Obrador. El mal del siglo está arrasando con los guanajuatenses y los mexicanos. Ayer reportan el fallecimiento de 17 personas y 224 nuevos contagios. Una cifra histórica en lo que va de la pandemia. Los cuidados nos están valiendo gorro; mucha gente en las calles; las sucursales bancarias llenas de cuentahabientes; el transporte público, como ya vimos, sin medidas sanitarias.

IRRESPONSABLES

No hemos tomado conciencia de que nuestra irresponsabilidad está afectando a nuestra familia, como pudo verse en el municipio de Silao en donde ha fallecido un bebé de 5 meses. Pero nada nos detiene. Es cierto. Muchas personas se ven obligadas a salir en busca del sustento, pero lo hacen sin la protección que recomiendan las autoridades de salud. se han relajado las medidas y se corre el riesgo de que nuevamente sea necesario paralizar las actividades económicas.

EJECUCIONES

Guanajuato parece tierra de nadie, tierra sin ley. La ola de ajusticiamientos entre integrantes de bandas rivales están a la orden del día y empieza a haber víctimas inocentes en esta jornada sangrienta, mientras los guanajuatenses nos preguntamos ¿dónde está la estrategia del gobierno estatal? El secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Pendinni parece dormir el sueño de los justos y piensa que publicar estadísticas en su cuenta de “tuiter”, va a convencer a la población de que está trabajando.

DESGASTE

Es natural que haya desgaste luego de tantos años al frente de esa dependencia, pero no existe una definición clara de hacia dónde vamos. Es cierto que la mayoría de los asesinatos son del ámbito federal, pero la gente no quiere saber a quién le toca, lo que exige son resultados y no los tenemos. Los diputados locales han acordado una comparecencia de Cabeza de Vaca, alarmados ante tanta inseguridad, y es hora de que diga si ya no puede.