VIOLENCIA

Mientras el país se ve envuelto en una ola imparable de violencia, Andrés Manuel López Obrador sigue dividiendo a los mexicanos y a los gobernadores; las descalificaciones están a todo lo que da; la estatura presidencial se ve debilitada ante los embates presidenciales cual si fuera borrachín de cantina y no jefe de Estado. No se puede, entonces, pedir que se haga algo contra la oleada criminal si desde Palacio Nacional se enrarece el ambiente.

A CIEGAS

Guanajuato tuvo un trágico fin de semana, varios hechos de sangre que enlutan a familias guanajuatenses por equis o ye circunstancia. A nivel federal no hay una estrategia encaminada a frenar a los grupos criminales que están en guerra declarada contra el gobierno y entre ellos mismos. En nuestro estado, sin embargo, tampoco vemos definiciones claras en ese sentido e, insistimos, el famoso “golpe de timón” que sólo se aplicó para pacificar Santa Rosa de Lima en Villagrán, ha quedado rebasado.

INCONFORMIDAD

La agitación criminal es incontenible pero también empiezan a surgir brotes de inconformidad social ante el hartazgo de tanta inseguridad, aunado a la grave crisis económica que se ha traducido en bajos salarios y en el peor de los casos en desempleo de millones de trabajadores, así como el confinamiento por el agresivo coronavirus. No hay un mensaje de esperanza, no vemos signos alentadores, no es suficiente presumir en redes los golpes a la delincuencia. Se requiere arrancar desde la raíz ese cáncer social.

INFONAVIT

López Obrador prometió que el INFONAVIT pondría en marcha un esquema para ayudar a liquidar el financiamiento de los derechohabientes. Con este modelo, prometió, el organismo condonaría la deuda a aquellos trabajadores que ya hayan cubierto el 90% del crédito y que se daría por liquidado el 10% restante para otorgar las escrituras correspondientes.

INEPTOS

No ha cumplido. Aquí en Irapuato, trabajadores han acudido a las oficinas de INFONAVIT a hacer el trámite respectivo. Pero se encuentran con que López Obrador no ha autorizado descuentos ni nada, que regresen hasta el 11 de junio y “háganle como quieran”. ¿Y los sindicatos? Bien, gracias.

DISCULPA

En respuesta a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobernador Rodríguez Vallejo ofreció disculpas, pero el asunto no debe quedar solamente ahí. ¿No se van a fincar responsabilidades penales a los involucrados? ¿Por qué protegen al cura Pedro Gutiérrez Farías?