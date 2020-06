FARSA

En medio de la tormenta tropical “Cristóbal” en el sureste de México, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo al “Tren Maya” con cínico entusiasmo y optimismo pero, ¡oh decepción!, lo que en realidad puso en marcha el inquilino de ese austero cuchitril llamado Palacio Nacional fue una máquina de ferrocarril del año del caldo, un tren de carga -ni siquiera de pasajeros-, con vagones chatarra grafiteados. Algo realmente que da vergüenza. ¿Se imaginan la imagen a nivel internacional? Porfirio Díaz tenía trenes nuevecitos.

DESASTRE

Estamos en el peor momento de la pandemia del coronavirus; ni siquiera hemos alcanzado el pico de contagios que quiso predecir el servil y frívolo subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Así de grave la situación pues, en un solo día, hubo más de mil decesos aunque los López dicen que no es tal, que el número se incrementó porque registraron muertes de días pasados. Y ahora culpan de “amarillistas” a los medios de comunicación.

RECETA

El mandatario dio una “receta infalible” para no contraer la Covid-19: “no mentir, no robar y no traicionar”. Dice que eso ayuda mucho. Hasta ahora, sin embargo, nada le ha funcionado de sus amuletos, estampitas, escapularios y “vade retros”; ni siquiera el confinamiento. Éctor Jaime Ramírez Barba dice en su cuenta de “tuiter” que ha sido desastrosa la gestión de López-Gatell frente a la pandemia, “una epidemia de mentiras, carente de evidencia científica; ha desatendido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y evadido políticas que han funcionado en el mundo…”.

SUBEJERCICIO

Nada más para darnos cuenta de la importancia que la “Cuarta Transmutación” le ha estado dando al tema de la Salud, resulta que fue detectado un subejercicio de casi 6 mil millones de pesos en los primeros cuatro meses del año, según México Evalúa. El Sector Salud tenía aprobado un gasto de 184 mil 200 millones de pesos para enero-abril, pero sólo ha ejercido 178 mil 500 millones, mientras la gente se sigue muriendo no sólo de Covid-10 sino de diferentes enfermedades.

MENTIRAS

México Evalúa dice que de por sí el presupuesto es bajo, pero el gobierno gasta menos en Salud de lo que tiene autorizado. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 la “Cuatro Te” promete que va a garantizar que en 2024 todos los mexicanos reciban atención médica y hospitalaria gratuita, incluyendo medicamentos, material de curación y exámenes clínicos.