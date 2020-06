DISCULPA

No era su intención ofender a la senadora Alejandra “La Wera” Reynoso y por ese motivo el subsecretario López-Gatell pidió -no ofreció, que hubiera sido lo correcto- una disculpa. Bueno. Estaba nervioso. No era para menos después de que los compañeros de la leonesa lo tacharon de “misógino”. La legisladora aceptó la disculpa y dijo que hay que ver para adelante. Bien por los dos. A ver si el patrón de Gatell entiende el mensaje.

DETENCIONES

Es excesivo que irapuatenses sean remitidos a los separos de Seguridad Pública Municipal por el hecho de no portar cubrebocas en la zona centro. No estamos en “toque de queda” ni en un “estado de excepción”. Sabemos que la gente no entiende del riesgo de contraer el virus asiático y de contagiar a muchas otras personas. Los mensajes encontrados de las autoridades han causado confusión y mucha gente cree que ha terminado el distanciamiento social.

MULTAS

Pero no se puede tratar como criminal a un ciudadano que no trae el cubrebocas. Se nota que hace falta más capacitación a los elementos policiacos y se comprende; nadie estábamos preparados para esta pandemia. Sí, que se sancione a las personas irresponsables, pero no con cárcel. Ahí mismo donde son detenidas, o sea en la vía pública, les pueden aplicar la multa y que ahí mismo paguen.

CONTAGIO

Si no portan dinero, que se les recoja la credencial del INE o licencia -como a los automovilistas- para que pasen a pagar y les devuelvan el documento. Además, los mismos agentes policiacos contravienen las disposiciones al no respetar la distancia y llevar a las personas hacinadas en las patrullas. Ahí están las imágenes que no mienten. Los mismos gendarmes se están exponiendo a enfermarse, están en riesgo al tener contacto físico con el detenido.

DENUNCIA

Hay morenistas que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la vigota que tienen en el propio. Es el caso de la dirigente en funciones de “morena” Alma Alcaraz quien interpuso ante el INE una denuncia contra la diputada federal del PAN la silaoense Melanie Murillo Chávez, por realizar una campaña “ilegal, desleal y contraria a las normas que regulan el sistema electoral”, al aprovecharse de la pandemia y entregar gel antibacterial con la etiqueta de los diputados federales y el logo del PAN. ¿No es “ilegal, desleal y contraria a las normas…” la gira de López Obrador por el sureste mexicano en medio de la pandemia?