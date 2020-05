HÉROES

No nada más los médicos, enfermeras, camilleros, etc., han estado en la lucha constante para salvar la vida a las personas infectadas por el mal del siglo, sino que hay muchos más actores que todos los días arriesgan el pellejo. Unos son los laboratoristas, los químicos y químicas encargados de realizar los análisis clínicos de los pacientes y a quienes, hasta ahora, no se les ha reconocido. Son los otros héroes que están en el anonimato.

RELAJACIÓN

Aún no termina la Fase 3 de la pandemia, estamos en la etapa más crítica, incluso en semáforo rojo, pero mucha gente de plano ha roto el aislamiento, la sana distancia y literalmente ha tomado por asalto las calles exponiéndose al contagio con el riesgo de esparcirlo entre sus propios familiares. No se ha vuelto a la normalidad. Aún existe el peligro de muerte.

MASACRE

De seguir así, va a ser casi imposible que salgamos pronto de la pandemia. Dice un refrán: “el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame”. Es absolutamente falso, además, que el coronavirus haya sido “domado”, como dicen en Palacio Nacional; la enfermedad avanza inexorablemente y ha matado a más de 9 mil personas en el país que en realidad pudieran ser casi 30 mil, sólo que el gobierno maquilla las cifras para no afectar su “popularidad”.

VIOLENCIA

Otro virus, además del Covid-19 y el de la “4T” que está haciendo daño es el de la violencia. No hay hasta el momento, un rediseño de la estrategia de seguridad o si la hay, no se ha dado a conocer. Todos los días diversas regiones de nuestro país, no se diga en Guanajuato, registran cruentos asesinatos. El silencio de los responsables de la seguridad es la respuesta. ¿O será que están dejando que las bandas delincuenciales se exterminen entre sí? Aunque se están llevando entre las patas a nuestros policías…

CALLADITO

Desde el proceso electoral del 2018 que culminó con la jornada electoral del 2 de julio y el triunfo del candidato de morena, el Partido Verde Ecologista de México traicionó al PRI y fue a entregar caro su amor a López Obrador. Hoy en día ni la dirigencia nacional ni mucho menos la estatal del tucán han dicho ni pío por las medidas retrógradas del régimen contra las energías limpias, antes por el contrario, las aplauden a rabiar. Sería mejor que el PVEM cambie de nombre y mejor se denomine Partido Parásito Molécula de Morena (PPMM)… o algo así.