CRONISTA

José Luis Chávez fue designado por el ayuntamiento de Irapuato como nuevo cronista de la ciudad. Con larga trayectoria periodística, el gremio se enorgullece de este nombramiento y esperamos que recopile redacte los hechos históricos anteriores y actuales. De hecho, es el cronista es el equivalente a historiador. Su labor seguramente se hará de manera coordinada con el Archivo Histórico Municipal que cuenta en su haber con un valiosísimo acervo.

ENGAÑOSO

Una buena noticia sin duda para el estado de Guanajuato es que en las últimas horas no hubo defunciones por causa del coronavirus, luego de que un día anterior se registraron nueve decesos, cifra histórica, porque la más alta había sido de seis. No hay que cantar victoria. El número de contagios sigue en aumento, ya hay mil 643 confirmados y 797 en investigación.

PATÁN

Los senadores del PAN anuncian una posible demanda contra el funcionario estrella de la “Cuarta Metamorfosis”, Hugo López-Gatell porque se pasó de lanza con la guanajuatense Alejandra “La Wera” Reynoso durante el encuentro virtual que sostuvo parte del Senado con este inepto funcionario. Ese tipo de actitudes son el verdadero rostro del régimen federal, si no, pregúntenle a Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la agencia oficial de noticias Notimex. Ni más ni menos.

PARTIDOS

Allá en la Ciudad de México reanuda actividades el Consejo General del INE aún no repuesto del todo del intento de “golpe de estado”, para definir lo relativo a solicitudes de nuevos partidos políticos. Lorenzo Córdoba, presidente, dice que el INE ni pacta ni regala registros de partidos y que son los ciudadanos los que deciden.

INTENTONA

Córdoba se refirió a los intentos golpistas de la “Cuatro Te” a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una consulta pública para el establecimiento de una Norma Mexicana para la organización de las elecciones, señalando que la calidad del trabajo de las autoridades electorales se mide por el apego a las leyes que están en la Constitución y en las leyes electorales, no en normas que fijen los particulares. El INE, dice, no renunciará a defender el sistema electoral frente a cualquier intromisión de ente público o privado. No escatimará en presentar recursos jurídicos frente a cualquier ente que quiera vulnerar el sistema electoral. Nada más le faltó agregar: ¿estás oyendo, inútil?