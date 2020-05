VANGUARDIA

El estado de Guanajuato nuevamente vuelve a ponerse -como diría Fox- al día y a la vanguardia, por encima del impredecible e incompetente régimen federal. Aquí vemos rumbo definido, estrategia clara, para el “día después” de la pandemia del coronavirus. Los guanajuatenses no vivimos de fantasías ni invenciones, sino de realidades y en base a ello es que se toman decisiones.

ANTICIPACIÓN

Aquí no cuentan las ocurrencias, los disparates, tampoco los bochornosos espectáculos con los que se despiertan los mexicanos al ver los noticieros de televisión. Aquí hay ideas, inteligencia, gente pensante que se anticipa al futuro para que la recesión económica, las complicaciones que se van a derivar de todo ello, no nos agarre sin un plan específico.

PLAN

Habrá a quienes no les guste el plan de acción presentado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo o porque no le entienden o porque sólo se trata de llevar la contra; puede ser perfectible pero para ello se está convocando a todos los guanajuatenses a “jalar parejo”, a trabajar juntos por un solo proyecto que es Guanajuato. No por nada es la sexta economía a nivel nacional.

VIOLENCIA

Es cierto que enfrentamos muchos problemas que se vienen arrastrando desde antes del “mal del siglo”, como es la violencia y la inseguridad que el plan de acción del gobernador debió incluirlo, pero no nos distraemos con nominaciones a ocupar cargos en la Organización Mundial de la Salud como si fueran los “Óscar”, con las que sólo tratan de desviar la atención, de generar cortinas de humo, de crear ambientes superfluos de las ineptitudes de un gobierno.

SEMÁFORO

Y aunque creemos que la pandemia no ha alcanzado la cresta que todos estamos temiendo, que vemos cómo aumentan los contagios, los casos positivos y los decesos, el gobierno del estado contempla el regreso de actividades esenciales; para el regreso de otras actividades se preparó un semáforo para que el regreso sea gradual, ordenado y con responsabilidad porque “estamos en la curva ascendente de contagios”.

ENERGÍAS

Contrario a las políticas de la Cuarta Transmutación, en el Estado se pretende el consumo de energías renovables, la revolución industrial 4.0, la inversión en infraestructura para la creación de energías limpias para suministrar la energía eléctrica, según planteó Eduardo Sojo Garza-Aldape. Parece, en general, un buen plan que requiere más recursos (endeudamiento e impuestos).