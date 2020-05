TRASTABILLEO

Inflaron mucho al subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell como una eminencia médica de primer mundo, casi casi lo postulan candidato al premio Nobel de Medicina, lo cierto es que este funcionario de segundo nivel ha tenido un desempeño errático en el manejo de la pandemia del coronavirus, al grado de que sus decisiones no sólo están provocando más contagios y más vidas perdidas, sino que le ha dado en la torre a la economía.

ERRÁTICO

En primer lugar había dicho que en marzo tendríamos el pico de casos de contagio; luego que siempre no, que entre la primera y la segunda semana de mayo sería la etapa más crítica; recientemente acaba de cambiar su predicción diciendo que la enfermedad tendrá su pico en junio y que por esa razón las empresas, comercios, actividades no esenciales no pueden reanudar labores, lo que ha traído como consecuencia la molestia justificada de los afectados desesperados porque se han quedado dinero. Ese es López-Gatell.

DIMISIÓN.

Seguramente la regidora salmantina Isabel María Campo Martín está sumamente preocupada porque su exdirigente Galo Carrillo no quiso aceptarle la renuncia a la militancia, diciendo que “no es válida” porque no cumplió tooodos los trámites burocráticos para abandonar el partido. Sn embargo, Galo ya deja entrever que en realidad lo que pretende es no darle gusto a su correligionaria de mandarlos por un tubo, sino que va a buscar que sea expulsada. Suena perverso.

APLAUSOS

Durante esta etapa crítica de la contingencia sanitaria, varios elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han mostrado el lado amable de la corporación y, si bien entre sus deberes está el hecho de auxiliar a la población, hay policías que están cumpliendo con creces, como es el caso del oficial Teodoro que encontró un dinero en un cajero automático, olvidado por un cuentahabiente. Otros agentes han estado ayudando a las personas de la tercera edad a cruzar calles o a cargar alguna pertenencia. Son ejemplo para el resto de la corporación.

RIESGO

Resulta que detrás de la insurrección de los trabajadores de la General Motors Company de Silao que se niegan a regresar a trabajar, está una organización denominada “Generando Movimiento”, encabezada por Israel Cervantes y María Guadalupe Ibarra quienes, en el límite de la estulticia, están poniendo en riesgo las inversiones extranjeras. Morena, es la mano que mece la cuna.