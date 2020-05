REGRESO

No habrá regreso a clases a partir del primero de junio. El horno no está para bollos. El número de contagios por coronavirus sigue en aumento y la Secretaría de Educación Pública (SEG) no quiere arriesgar ni a alumnos, ni a padres de familia, como tampoco a los maestros quienes, huelga decir, están realizando un esfuerzo sobrehumano para impartir clases de manera virtual. Una nueva experiencia a la que muchos niños y papás no han podido acoplarse.

ESTRATEGIA

El acuerdo es, pese al plan de la denominada “nueva (¿?) normalidad” de la federación, es que hasta el mes de agosto iniciaría el ciclo escolar de manera presencial. Sin embargo, nada está escrito. La secretaria de Educación, Yoloxóchitl Bustamante, tiene ya definida la estrategia en caso de que se presenten imponderables.

NI FU NI FA

En el penal de la ciudad de Celaya se registró una intensa movilización de cuerpos policiacos. Ya las ha habido en las prisiones de Acámbaro, en donde un interno fue asesinado a golpes, y del Cereso Mil de Valle de Santiago en el que se han registrado, según la autoridad, “riñas sin consecuencias” mismas que han sido grabadas con los teléfonos celulares de los reclusos. Y eso que se suponía que no está permitido que tengan móviles.

OPACIDAD

En un comunicado, nuevamente tardío, rechazan que en Celaya haya habido riña o motín e incluso personas lesionadas; sin embargo, desde ese día se estuvo solicitando información al respecto y no hubo quien diera la cara para confirmar o desmentir. Están reaccionando tarde quizá con el ánimo de tapar los sucesos pero le está resultando contraproducente. Lo mismo ocurrió en el Cereso Mil. Cinco días después llegó la versión oficial con el “no pasó nada”. A estas alturas, sin embargo, ningún funcionario ha salido a declarar sobre esos hechos, todo lo hacen vía boletín de prensa y a su manera.

TRANSOTA

Ya salió el peine. Si a eso no se le llama corrupción y contubernio, entonces quién sabe que estamos viviendo. El IMSS le compró al hijo de Manuel Bartlett Díaz más de 20 ventiladores a un millón 550 mil pesos cada uno. Ahora resulta que los aparatos son chafas y hasta que sale el tema, tuvieron que reconocer que los equipos no sirven. El IMSS, cínicamente, optó por deshacer el contrato y regresar al junior los aparatos. Es evidente que hay corrupción, que el discurso de la “honejtidá valiente” de López Obrador es sólo demagogia. ¿Se va a quedar esto así? ¿No habrá sanciones? Puras sinvergüenzadas.